Facebook и Instagram будут показывать образовательную информацию пользователям, которые гуглят о прививках

Facebook и Instagram будут учить противников прививок. Фото: РБК

В Facebook и Instagram появляется новая функция для борьбы с распространением антивакцинной дезинформации

Образовательные учебные всплывающие окна появятся на платформах социальных медиа, когда пользователь осуществляет поиск содержания, связанного с вакциной, посещает группы и страницы, связанные с вакциной, или нажимает хэштег, связанный с вакциной в Instagram, пишет CNN.

Если пользователь находится в Соединенных Штатах, окно подключит пользователя к Центру контроля и профилактики заболеваний США для получения достоверной информации о вакцинах. Если пользователь находится за пределами США, оно соединит их с Всемирной организацией здравоохранения.

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Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения, большинство доводов антивакцинаторов не подтверждаются научными данными и характеризуются как "тревожная и опасная ошибка". В 2019 ВОЗ включила недоверие к вакцинации в список десяти глобальных угроз для здоровья населения.