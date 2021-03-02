Евросоюз будет предоставлять экономическую поддержку Донбассу

Европейский Союз начинает новую программу экономической поддержки Донбасса.
Она будет направлена на развитие и оказание государственных услуг в регионе, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель во время разговора с журналистами на КПВВ "Счастье", передает "Укринформ".
В программу также войдет финансирование обустройства пунктов въезда-выезда на линии разграничения.
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По словам Мишеля, Евросоюз оказал значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта на Донбассе.
2 марта президент Евросовета приехал в Украину. Он запланировал двухдневный визит. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским Мишель находится на Донбассе.
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