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вторник, 02 марта 2021 18:10

Евросоюз будет предоставлять экономическую поддержку Донбассу

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Евросоюз будет предоставлять экономическую поддержку Донбассу
Президент Евросовета Шарль Мишель приехал в Украину. Фото: pinterest.com

Европейский Союз начинает новую программу экономической поддержки Донбасса.

Она будет направлена ​​на развитие и оказание государственных услуг в регионе, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель во время разговора с журналистами на КПВВ "Счастье", передает "Укринформ".

В программу также войдет финансирование обустройства пунктов въезда-выезда на линии разграничения.

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По словам Мишеля, Евросоюз оказал значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта на Донбассе.

2 марта президент Евросовета приехал в Украину. Он запланировал двухдневный визит. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским Мишель находится на Донбассе.

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