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понедельник, 23 сентября 2019 14:24

Европа может заставить нас подписать невыгодный договор с РФ

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Европа может заставить нас подписать невыгодный договор с РФ
Геннадий Рябцев: Мы должны понимать, что никаких друзей в ЕС у нас нет. Европе необходим российский газ. Фото: УНИАН

На газовых переговорах в Брюсселе ничего не решили, не достигли никаких договоренностей. Не стоит ожидать, что россияне согласятся на наши условия.

Говорит в комментарии для Gazeta.ua энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"По большому счету новый транзитный договор не очень нужен Украине. В нем в первую очередь заинтересован "Нафтогаз". Без контракта будет терять прибыли.
Россия сейчас не может транспортировать газ в Европу без Украины, ведь "Северный поток-2" еще не завершен. Однако Кремль не желает соглашаться на контракт, что предлагает Киев. Европа в этом процессе пассивно созерцает, сможем ли мы договориться. Однако они понимают, что приближается зимний сезон. В первую очередь руководствуются собственными потребностями и интересами. Мы должны понимать, что никаких друзей в ЕС у нас нет. Европе необходим российский газ. В такой ситуации они могут надавить на Украину, чтобы мы согласились на невыгодный контракт", - считает эксперт.

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По его мнению, позиция Киева в этом переговорном процессе слаба.

"В "Нафтогазе" говорят, что закачали наибольшее количество газа в хранилища за последние 7 лет - более 19 млрд кубометров. Но этого недостаточно. Его хватит только на два месяца для нашего пользования. Не говоря уже о том, что не сможем в случае чего частично покрывать потребности Европы, если Россия перекроет транзит. Кремль будет кричать, что ЕС замерзает из-за Украины, и западные лидеры будут соглашаться с этим", - добавляет Геннадий Рябцев.

Трехсторонние газовые переговоры Украины, России и Европейского союза состоялись 19 сентября.
Главной темой были условия транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 1 января 2020-му.

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