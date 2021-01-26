Евгений Клопотенко предлагает изменить подготовку поваров - запланировали реформу

Ученики будут осваивать современные практики. Фото: pixabay.com

Планируют изменить программу обучения поваров и кондитеров в Украине.

Проект начнут реализовывать в сентябре на базе двух столичных училищ. Инициатором реформы стал известный шеф-повар Евгений Клопотенко совместно с Министерством образования и науки, сообщили в пресс-службе МОН.

"Когда Евгений предложил изменить подготовку поваров, мы вместе с управленцами Киева поддержали его. Действительно, сейчас ученики-повара учатся по образовательным стандартам 2007 года, тогда как рынок труда требует от выпускников уже других навыков. Поэтому вместе мы хотим преодолеть разрыв между подготовкой квалифицированных рабочих в профтех и тем, чего реально нуждается рынок труда. Проект, который планируем запустить осенью, продлится несколько лет и охватит новой программой весь учебный курс для учащихся пилотных групп", - отметил заместитель министра Игорь Гарбарук.

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Отмечается, что ученики будут осваивать современные практики, а также изменят подход к изучению теоретического материала. Все преподаватели должны пройти курсы повышения квалификации.

В новый проект планируют инвестировать почти 5,8 млн грн, из которых более 2 млн грн - средства госбюджета, а почти 3,7 млн грн деньги местного бюджета.

Регистрация на внешнее независимое оценивание начнется 1 февраля. Приглашение-пропуск участники смогут загрузить до 31 апреля 2021 года.