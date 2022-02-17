"Это теракт России" – адвокат родственников Небесной сотни о расстрелах на Майдане

Массовые убийства активистов Революции достоинства начались на Майдане в Киеве с 18 февраля 2014 года. ФОТО: Reuters

Начавшиеся в Киеве массовые убийства майдановцев с 18 февраля 2014-го – это террористический акт России.

Она провела его для легитимизации своего вторжения в Украину, заявил в эфире Украинского радио адвокат родственников Небесной сотни Виталий Титич.

"Все события Революции – это все было результатом провокаций или организованных преступлений. Это немаловажный момент. Террористический акт 20 февраля — это финальная стадия (в этот день было расстреляно больше всего майдановцев. – Gazeta.ua), которая формально была организована спецслужбами ФСБ для легитимизации вторжения в Украину, в частности оккупации Крыма и последующей войны. Это ключевой вопрос для Украины. У нас не было никакой гражданской войны, был террористический акт Российской Федерации, использованный Кремлем", - заявил Титич.

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Процессов в украинских судах, где расследуются дела Майдана, сейчас идет много, добавил адвокат.

"Но их объединяет одно – эти процессы гниют в гнилых украинских судах. Не имея возможности разрушить расследование преступлений во время массовых акций протеста — "та сторона" прибегла к другому, она уничтожает результаты расследования в украинских судах. Это происходит перманентно с 2015 года", – сказал Титич.

С 18 февраля 2014 года начался самый трагический этап Революции достоинства - в течение трех дней в центре Киева в столкновениях с "беркутовцами" и "титушками" погибли более 100 человек. Десятки майдановцев пропали без вести, а более тысячи получили ранения. Gazeta.ua предлагает вспомнить самую горячую фазу противостояния на Майдане, просмотрев видео и фотографии сделанные в те дни.