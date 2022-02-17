"Это теракт России" – адвокат родственников Небесной сотни о расстрелах на Майдане

 
Ексклюзивы
1/5
Преемник Путина не отдаст Крым – Казарин
Преемник Путина не отдаст Крым – Казарин
Просмотров: 252
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 6597
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Просмотров: 8398
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Просмотров: 369
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Просмотров: 1431
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
1 Просмотров: 900
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Просмотров: 477
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Просмотров: 5166
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
1 Просмотров: 3537
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Просмотров: 990
Фото
Все фото
33
4
25
12
21
Восемь лет назад в Киеве расстреляли десятки людей: самый трагический день на Майдане в фото и видео
Восемь лет назад в Киеве расстреляли десятки людей: самый трагический день на Майдане в фото и видео
Украина получила новую партию противотанковых ракет Javelin
Украина получила новую партию противотанковых ракет Javelin
Панахида, ангелы и почетный караул - как во Львове почтили героев Майдана: фото
Панахида, ангелы и почетный караул - как во Львове почтили героев Майдана: фото
&quot;Ангелы Памяти&quot;: киевляне почтили память героев Небесной сотни
"Ангелы Памяти": киевляне почтили память героев Небесной сотни
Вспомнить страшное 18 февраля: кровавый день на Майдане в фото и видео
Вспомнить страшное 18 февраля: кровавый день на Майдане в фото и видео
Видео
Все видео
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ
Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
Российская пропагандистка Скабеева испугалась военных НАТО в Украине
Российская пропагандистка Скабеева испугалась военных НАТО в Украине
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
Интервью
1/5
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
1 Просмотров: 873
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2187
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2322
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5724
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4554
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
18 февраля 2022
Просмотров: 387
Шокова терапія
А добре було б писати про якісь речі, що змушують блаженно позіхати і мружитись, ніби дивишся на молоде березневе сонечко, а не про оце все, що вже ...
пятница, 18 февраля 2022 08:20

"Это теракт России" – адвокат родственников Небесной сотни о расстрелах на Майдане

  Комментировать
&quot;Это теракт России&quot; – адвокат родственников Небесной сотни о расстрелах на Майдане
Массовые убийства активистов Революции достоинства начались на Майдане в Киеве с 18 февраля 2014 года. ФОТО: Reuters

Начавшиеся в Киеве массовые убийства майдановцев с 18 февраля 2014-го – это террористический акт России.

Она провела его для легитимизации своего вторжения в Украину, заявил в эфире Украинского радио адвокат родственников Небесной сотни Виталий Титич.

"Все события Революции – это все было результатом провокаций или организованных преступлений. Это немаловажный момент. Террористический акт 20 февраля — это финальная стадия (в этот день было расстреляно больше всего майдановцев. – Gazeta.ua), которая формально была организована спецслужбами ФСБ для легитимизации вторжения в Украину, в частности оккупации Крыма и последующей войны. Это ключевой вопрос для Украины. У нас не было никакой гражданской войны, был террористический акт Российской Федерации, использованный Кремлем", - заявил Титич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ангелы Памяти": киевляне почтили память героев Небесной сотни

Процессов в украинских судах, где расследуются дела Майдана, сейчас идет много, добавил адвокат.

"Но их объединяет одно – эти процессы гниют в гнилых украинских судах. Не имея возможности разрушить расследование преступлений во время массовых акций протеста — "та сторона" прибегла к другому, она уничтожает результаты расследования в украинских судах. Это происходит перманентно с 2015 года", – сказал Титич.

С 18 февраля 2014 года начался самый трагический этап Революции достоинства - в течение трех дней в центре Киева в столкновениях с "беркутовцами" и "титушками" погибли более 100 человек. Десятки майдановцев пропали без вести, а более тысячи получили ранения.

Gazeta.ua предлагает вспомнить самую горячую фазу противостояния на Майдане, просмотрев видео и фотографии сделанные в те дни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Это теракт России" – адвокат родственников Небесной сотни о расстрелах на Майдане». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

Восемь лет назад в Киеве расстреляли десятки людей: самый трагический день на Майдане в фото и видео

Самое читаемое
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ 2 Просмотров: 24095
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс 3 Просмотров: 18621
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
3
 9 Просмотров: 13221
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск Просмотров: 9252
Китай выразил поддержку Украине
Китай выразил поддержку Украине Просмотров: 9108
Общество
Восемь лет назад в Киеве расстреляли десятки людей: самый трагический день на Майдане в фото и видео
Восемь лет назад в Киеве расстреляли десятки людей: самый трагический день на Майдане в фото и видео
33
 Просмотров: 378
Кому принесут счастье сны, увиденные в ночь на 20 февраля – приметы дня
Кому принесут счастье сны, увиденные в ночь на 20 февраля – приметы дня Просмотров: 387
Церковный праздник 20 февраля – сегодня молятся монаху, который предупреждал о нападении агрессора
Церковный праздник 20 февраля – сегодня молятся монаху, который предупреждал о нападении агрессора Просмотров: 648
20 февраля день ангела у владельцев трех мужских имен – какими тайнами они покрыты
20 февраля день ангела у владельцев трех мужских имен – какими тайнами они покрыты Просмотров: 225
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
9
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
4
Зеленский в очередной раз предложил Путину встретиться
3
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
3
Британия запретит въезд российским олигархам в случае вторжения в Украину
2
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
Голосов: 58607
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть