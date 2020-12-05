Это не гражданский конфликт - Ватикан высказался о войне в Украине

Святой престол воздерживается от обвинений. Фото: pinterest.com

Секретарь Ватикана в отношениях с государствами Пол Ричард Галлахер сказал, что ситуация на украинском Донбассе, не является гражданским конфликтом.

Ватикан полностью поддерживает имплементацию договоренностей об урегулировании на Донбассе, заявил секретарь в эксклюзивном интервью российскому изданию ТАСС.

"Что касается ситуации в Украине, Святой Престол поддерживает выполнение достигнутых договоренностей и деятельность всех вовлеченных сторон. Святой Престол воздерживается от публичных обвинений вовлеченных сторон. Но это не значит, что он принимает толкование заинтересованных сторон. Святой Престол также не считает правильным называть конфликт на Востоке Украина гражданским.

Дипломатия Святого Престола во главе с Папой, при поддержке местных католических церквей, выступает за мирное высказывание всех гражданских требований и поиск решений путем переговоров и с соблюдением прав человека и закона", - подчеркнул он.

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На Донбассе 4 декабря зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. На участке возле Луганского противник применил снайперское оружие, есть раненые.