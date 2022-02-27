Это не армия – это террористы: за четыре дня войны в Украине погибли 16 детей

По медикам, по детям, по школам, по детским садам стреляет не армия, а террористы – Ляшко. Фото: 1news

16 детей погибли в Украине за четыре дня войны.

Это результаты того, что совершает русская армия, которую нельзя назвать армией, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине

"Четвертые сутки круглосуточно оперируя раненых, мы спасаем жизнь. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось. Это результаты того, что русская армия, которую нельзя назвать армией, поскольку по медикам, по детям, о школах, по детским садам стреляет не армия - стреляют террористы. И я еще раз заявляю: это не армия – это террористы.

Вечная память детям! Будьте прокляты российские убийцы!", - отметил министр.

В Киеве, с начала атаки, с 24 февраля погибли или умерли 9 мирных жителей, в том числе один ребенок. 4 неизвестных и 18 военных и бойцов теробоны. Ранены 106 человек Из них 47 гражданских. В том числе трое детей. В том числе 17-летний курсант. В пятницу вечером, 25 февраля, в бою под Киевом погиб эксзащитник "Карпат" Виталий Сапило. 21-летний львовянин был командиром танка. Президент России Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.