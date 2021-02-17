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среда, 17 февраля 2021 12:06

"Это единственный шанс спасти моего ребенка" - мать умоляет о помощи на лечение дочери

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Автор: Фото предоставлено Натальей Брусник
  18-летняя Наталья Брусник из Черкасс два года борется с опухолью головного мозга. На лечение в Турции нужно 200 тыс.грн.
18-летняя Наталья Брусник из Черкасс два года борется с опухолью головного мозга. На лечение в Турции нужно 200 тыс.грн.

18-летняя Наталья Брусник из Черкасс 2 года борется с опухолью головного мозга. Перенесла 2 операции, химиотерапию. На лечение в Турции нужно 200 тыс. грн.

"Наташа у меня поздний ребенок. Я ее родила в 44 года. Ребенок рос, как и все дети. Дочка ходила в школу села Красная Слобода, мы там жили на квартире. Все началось в 10-м классе. 4 марта в нее началась рвота. Через неделю все повторилось, но на этот раз Наташа потеряла сознание. Скорая помощь доставила в больницу. Компьютерная томография показала опухоль головного мозга и жидкость. Наташа перенесла 2 операции, с интервалом в неделю. Ставили дренаж, а затем шунт. В течение года дочь принимала химиотерапию. Но это не дало желаемых результатов. В декабре мы узнали, что в Киев приезжает профессор из Турции. Поехали к нему на консультацию. Он сказал, что может помочь. Но надо сделать 2 МРТ. 1-е в январе, 2-е в марте, чтобы он видел, какие есть изменения. Лечение будет проводить с помощью киберножа. Это безоперационный метод. Нам прислали счет, в гривнах это будет стоить 200 тысяч. Для нас это заоблачная сумма. Я работаю дворником. С мужем разведена, он ничем нам не помогает. Я обращаюсь к неравнодушным людям. Потому что это единственный шанс спасти моего ребенка", - рассказала Gazeta.ua мать Наталья Брусник.

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Реквизиты для помощи:
карта Сбербанка: гривна - 5167 8031 2908 4278 или евро - 4790 7000 1990 1512, Брусник Наталья Анатольевна.

Автор: Любовь Стрилецкая
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