Эталон женской красоты - на свет появилась Барби

В 1961 году у нее появился бойфренд Кен. Фото: pinterest.com

13 февраля 1959 американская компания Mattel выпустила куклу для мальчиков и девочек 3-14 лет.

Игрушка "Барби" стала воплощением женской красоты и идеальной фигуры. Впоследствии куклы начали даже коллекционировать.

Ее "мамой" и создателем является стенографистка компании Mattel Рут Гендлер. Имя Барби - Барбара Миллисент Робертс.

Впервые в продаже игрушка появилась на ярмарке детских товаров в Нью-Йорке. Прообразом куклы стала Билд Лилли, героиня эротических комиксов, публиковавшихся в газете Bild Zeitung.

Первую Барби можно было купить за $3. На ней был только купальник в черно-белую полоску, а одежду надо было покупать отдельно.

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Вдохновила Гендлер на создание куклы ее дочь Барбара, в честь которой и назвали игрушку. Девочка часто играла с подругами бумажными куклами и представляла, что они - взрослые.

Барби стала очень популярна среди школьниц. В 1961 году у нее появился бойфренд Кен, двумя годами позже - приятельница Мидж и сестренка Скиппер.

В 2004 году вышел первый мультфильм с ее изображением "Барби и Щелкунчик".

Сегодня Барби очень популярна и выпускается в различных формах - высокая, с пышными формами, с разными оттенками кожи. Также кукла имеет 22 варианта цвета глаз и 24 прически.