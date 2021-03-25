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четверг, 25 марта 2021 22:49

Еще одна область войдет в красную зону карантина

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Еще одна область войдет в красную зону карантина
Николаевская область войдет в красную зону с 27 марта. Фото: Reuters

С 27 марта Николаевская область войдет в красной зоне карантина.

Это решили после внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

"Государственная комиссия решила установить с 00:00 27 марта красный уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Николаевской области и применить на территории области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности", - сказал он.

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В красном регионе действуют такие же ограничения, которые были во время зимнего локдауна. Запрещена работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, школ, кроме детсадов и начальных классов. Также закрытыми будут продовольственные рынки, магазины, спортзалы, бассейны. Работать будут банки, АЗС, ветеринарные клиники и магазины, аптеки, а также продовольственные магазины.

В Украине в третий раз подряд зафиксировали рекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки умерли 362 пациента. Заболело рекордное количество украинцев - 16669.

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