Еще один город вводит спецпропуска на общественный транспорт

В Запорожье вводят спецпропуска на общественный транспорт. Фото: Biuld

В Запорожье с пятницы, 16 апреля, воспользоваться общественным транспортом можно будет только при наличии специального пропуска.

Соответствующее решение в среду, 14 апреля, приняла местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщили в Запорожском городском совете.

Транспорт будет работать в обычном режиме, но перевозить будут только пассажиров с спецпропускам.

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14 апреля страны Европейского Союза официально договорились о введении Covid-паспортов для путешествий. Это станет шагом к восстановлению поездок за границу.