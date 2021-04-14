Еще один город вводит спецпропуска на общественный транспорт

В Запорожье с пятницы, 16 апреля, воспользоваться общественным транспортом можно будет только при наличии специального пропуска.
Соответствующее решение в среду, 14 апреля, приняла местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщили в Запорожском городском совете.
Транспорт будет работать в обычном режиме, но перевозить будут только пассажиров с спецпропускам.
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14 апреля страны Европейского Союза официально договорились о введении Covid-паспортов для путешествий. Это станет шагом к восстановлению поездок за границу.
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