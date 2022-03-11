ЕС поэтапно откажется от российских газа, нефти и угля

Европейский союз готовит постепенный план отказа от российского газа, нефти и угля до 2027 года.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
"Это (отказ от российских энергоносителей — Gazeta.ua) будет подкреплен необходимыми национальными и европейскими ресурсами. И мы предлагаем варианты оптимизации структуры рынка электроэнергии, чтобы он лучше поддерживал "зеленый" переход", — заявила Урсула фон дер Ляен.
К концу мая будет подготовлен потетапный план отказа от российских энергоносителей.
Накануне президент США Джо Байден заявил о запрете на поставку энергоресурсов из России. США отказываются от российских нефти и газа, чтобы не финансировать "путинскую машину войны". Великобритания также запретила импорт нефти из РФ.
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