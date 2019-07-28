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воскресенье, 28 июля 2019 16:08

Епифаний раскритиковал Филарета

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Епифаний раскритиковал Филарета
Предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что раскола в церкви нет. Фото - BBC

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что раскола в ПЦУ нет. Есть особое мнение одного человека - почетного патриарха Филарета. Об этом он сказал журналистам после крестного хода духовенства и верующих ПЦУ по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси - Украины и молебна за Украину в Киеве.

"В целом мы должны констатировать, что раскола в Украинской православной церкви нет. Есть только особое мнение и воля одного человека, одного иерарха - почетного патриарха Филарета, который остается сейчас действующим архиереем Православной церкви Украины", - заявил он.

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По его словам, вся Украина поддерживает признанную ПЦУ. Поэтому воля одного человека не будет диктовать условия всем, как дальше развиваться Православной церкви Украины свое будущее.

20 июня почетный патриарх Филарет ПЦУ созвал "поместный собор", на котором объявил о восстановлении ликвидированной УПЦ Киевского патриархата и непризнание томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

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28
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