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среда, 24 ноября 2021 03:48

Эпидемия Covid-19 в Украине спадает

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Эпидемия Covid-19 в Украине спадает
В последние две недели эпидемия спадала по всем показателям. Фото: Укринформ

Пик смертности в Украине от Covid-19 пройден.

Это следует из прогноза развития эпидемии на 24 ноября – 7 декабря, опубликованного Национальной академией наук.

В последние две недели эпидемия спадала по всем показателям.

По сравнению с пиковыми значениями количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%, новых случаев уменьшилось на 30%, занятых коек в больницах – на 19%, суточные госпитализации уменьшились на 30%, смертность – на 9%.

Позднее был пройден пик смертности: 8–12 ноября 2021 года.

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Убывание заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей, сообщают в НАН.

Также ученые сообщают, что эффективность полной вакцинации во избежание госпитализации отдельных возрастных категорий составила от 84 до 92%.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в ряде областей уменьшился процент заболеваемости Covid-19.

Выписки стали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился и процент занятых коек с кислородом.

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