"Ели воду с гнилой капустой" - как украинцы выживали в концлагерях СССР

Зиновий Сердюк провел в лагерях почти 10 лет. Фото предоставил Зиновий Сердюк

93-летний Зиновий Сердюк из села Гаи Шевченковские возле Тернополя девять с половиной лет отбивал наказания в шахтах Воркуты.

Мужчину 18-летним осудили за то, что присоединился в ряды Украинской повстанческой армии.

По его словам, в лагере, где сидел было более 2 тыс заключенных. Самие тяжелые первые годы сидели вместе с бытовыми преступниками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В музей принесли бидон с документами 1940-1950 годов

"Питались чаще всего баландой - вода с гнилой капустой. Это было так устроено, чтобы мы умерли. Все наши мысли и мечты были сконцентрированы на еде. С меня остались кожа и кости. Был очень истощен и включили в "слабкоманду" для совсем нищих, которые не могли работать. Помыться можно было только холодной водой ", - вспоминает.

Зиновий Сердюк также заметил, что условия облегчились после смерти Сталина.

"Кормить начали лучше и за работу даже выплачивали деньги. Я работал в угольной шахте, зарабатывал 1200 рублей в то время. Из них половину отнимало МВД. А из тех, что оставались, вычисляли за питание и одежду. При этом независимо от того, брал ты ее на складе или нет. Мне с той суммы на руки попадало 150-170 рублей ".

Полное интервью с Зиновием Сердюком читайте в журнале "Країна" с 13 мая.

В городе Владимир-Волынский на Волыни умер 97-летний ветеран УПА Петр Мартынюк ("Дуб"), которому суждено было пройти не только годы вооруженной борьбы, но и ужас советских ГУЛАГов. Похоронили прославленного партизана на городском кладбище, под залпы воинского салюта. Проститься с Петром Мартынюком приехало много людей.