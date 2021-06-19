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суббота, 19 июня 2021 03:05

Экссудья Тупицкий потратил на юристов более 270 тысяч

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Экссудья Тупицкий потратил на юристов более 270 тысяч
Президент уволил Александра Тупицкого с должности судьи КС. Фото: ТСН

Александр Тупицкий, которого президент Владимир Зеленский уволил с должности судьи Конституционного Суда, потратил на оплату юридических услуг 274,4 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях имущественного положения Тупицкого, опубликованное в Реестре деклараций.

Датой осуществления расхода в реестре указано 2 июня.

Александр Тупицкий задекларировал за прошлый год более 3,7 млн грн зарплаты в должности председателя Конституционного Суда, а также указал дом и два земельных участка в Крыму.

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Владимир Зеленский 27 марта отменил указы експрезидента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого, а также Александра Касминина судьями КСУ. Глава государства отметил, что документы отменено по результатам "аудита указов експрезидента, проведенного во исполнение решения СНБО".

Оба уволенных судей обжаловали указ в Верховном Суде.

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