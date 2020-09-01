Экс-руководитель Укроборонпрома не задекларировал квартиру стоимостью $700 тыс.

Квартиру площадью 170 кв. м в собственность Курчинская получила в 2015 году по договору дарения. Фото: УНИАН

Бывший гендиректор Укроборонпрома Павел Букин не указал в своих декларациях четырехкомнатную квартиру в новостройке стоимостью $700 тыс., якобы подаренную гражданской жене Ольге Курчинской.

Об этом сообщают журналисты "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Квартиру, площадью 170 кв. м в собственность Курчинская получила в 2015 году по договору дарения. Но, по словам бывшей гражданской жены экс-владельца квартиры, Оксаны Левченко, перед этим Курчинская с Букиным и двумя детьми полгода арендовали это помещение. В договор аренды была вписана вся семья, за аренду расплачивался на год вперед сам Букин.

Осенью 2015 года, по словам Левченко, арендаторы вызвались выкупить квартиру. Цену согласовали около $700 тыс. Однако процесс затягивался, ведь тогдашняя совладелица хотела официальную сделку продажи, а "покупатели" предлагали оформить все через договор дарения. Квартиру все же переоформили через дарственную.

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В 2019 году НАБУ объявило Букину подозрение в недостоверном декларировании. Следствие установило, что Букин не задекларировал доходы, недвижимость и автомобили, которые были собственностью его гражданской жены. Перечисленная собственность и собственность его дочери не фигурируют и в дальнейших декларациях. Единственное, что Букин все же задекларировал уже после объявления подозрения, - это имущество сына (общего с Курчинской).