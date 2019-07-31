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среда, 31 июля 2019 15:02

Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория

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Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Борис Кушнирук: 20-25 лет следует хранить мораторий на продажу земли иностранцам и компаниям. То есть пока только физическим лицам позволим покупку земли. При этом надо установить ограничения 200-300 гектаров в одни руки. Фото: Уніан

Отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить рынок сельхозземель в Украине должны до конца 2019 года. Об этом в интервью американскому изданию "Блумберг" сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, который отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.

Мораторий на продажу сельскохозяйственной земли в Украине действует с 2001 года. Владельцы земельных участков не могут их продавать - только сдают в аренду. Последний раз запрет продолжили 20 декабря 2018-го еще на год. Тогда Минэкономразвития предлагал президенту ветировать этот закон, ведь он нарушает право украинцев на собственность. Снятие моратория является важным условием сотрудничества с Международным валютным фондом.

Формирование рынка земли улучшить состояние украинской экономики. Сформирует мощный фермерский класс и новую философию отношения к этому ресурсу.

Говорит в интервью Gazeta.ua экономист Борис Кушнирук.

- О необходимости снятия моратория говорят давно. Уже сформировали нужную законодательную базу, - объясняет эксперт. - Вопрос заключался в том, что парламент не голосовал за свободный рынок земли. Сейчас есть шанс, что Верховная Рада поддержит снятие моратория. Но к тому времени надо определиться с нюансами модели будущего рынка земли.

Какой должна быть эта модель? Стоит формировать какие-то предохранители?

- Нужно прописать, разрешаем ли мы продавать землю иностранцам и юридическим лицам, то есть крупным фирмам. Считаю, что пока этого делать не надо. Вопрос рынка земли очень политизирован. Общество несколько лет убеждали в том, что снимать мораторий нельзя, ведь тогда олигархи и зарубежные бизнесмены скупят всю украинскую землю. Поэтому хотя бы на первом этапе должны сформировать предохранители, которые бы успокоили людей. 20-25 лет следует хранить мораторий на продажу земли иностранцам и компаниям. То есть пока только физическим лицам позволим покупку земли. При этом надо установить ограничения 200-300 гектаров в одни руки. На налоговом уровне сформировать такие условия, что перепродажа участка будет не выгодной. Установить высокие проценты налога, чтобы не было спекуляции.

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Говорят, что фермеры не смогут покупать землю, ведь не имеют достаточно средств. Какая должна быть ценовая политика, чтобы земля была доступна для мелких собственников?

- Первые два года стоит продавать только государственные земли, а не частные или коммунальные. В каждом районе надо выставить на продажу определенное количество земли, провести необходимые аукционы и таким образом определить реальную цену. Ведь сейчас не знаем рыночной стоимости того, что хотим продавать.

Также продавая государственную землю физическим лицам, Украина может делать это на выплату под низкий процент. То есть фактически давать фермерам рассрочку на 20-30 лет. Это увеличит количество потенциальных покупателей. За два года также удастся выработать действенный механизм, как можно продавать частные земли. Ведь человек, владеющий участком, точно не будет продавать его в рассрочку. Именно поэтому надо начинать с государственной земли.

Об отмене моратория говорят давно. Какова вероятность, что Владимиру Зеленскому и его команде удастся реализовать это?

- Большая. Наличие единоличного большинства в парламенте создает большие риски, но и большие возможности. Новый президент и его команда судя по их публичных заявлений благосклонно относятся к формированию рынка земли. Это позволяет надеяться, что будет политическая воля реализовать это. Главное, чтобы начальная модель рынка земли не позволяла продавать ее иностранцам и крупным агрохолдингам. Это могло бы вызвать возмущения общества. Сначала надо сформировать собственный сильный слой фермеров.

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Насколько создание рынка земли важно для украинской экономики? Как сможет повлиять на нее?

- Существенно. Открытый рынок земли - ресурс, который будет поддерживать денежный показатель. Обеспечит большую стабильность национальной валюты. Отмена моратория также сформирует совершенно другую философию землевладельцев. Агрохолдинги останутся, ведь чтобы выращивать зерновые или масличные культуры 300 гектаров - очень мало. Однако ранее они достигали прибыли за счет увеличения своих угодий, ведь цена на аренду земли была искусственно занижена. После снятия моратория, надо будет работать не на масштаб, а не эффективность обработки. Земля станет дороже, к ней будут относиться ответственно. Обогащать, обрабатывать, использовать новые технологии. За счет этого начнется процесс сокращения угодий агрохолдингов, однако они станут более эффективными.

Фермеры также начнут более ответственно относиться к земле, ведь она потом передастся детям и внукам. Будут развивать нишевые виды сельскохозяйственной продукции, например, садоводство. Раньше этого не происходило, потому что малые землевладельцы не были уверены, что будут владеть землей достаточно длительный срок. Такие совокупные, постоянные инвестиции в экономику будут очень мощными.

Можем использовать какой-то иностранный опыт, формируя украинский рынок земли?

- Фактически все страны бывшего Советского Союза прошли этот путь. Однако сделали это раньше, им было легче. Также поддерживали небольших землевладельцев и сначала постепенно снимали ограничения, без разрешения покупать землю для иностранцев. Таким образом формировали свой национальный мощный фермерский класс.

По оценкам Всемирного банка, открытие рынка земли в Украине позволило бы повысить ВВП на 0,6-1,6% и привлекать около $ 1,5 млрд дополнительных инвестиций в год.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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