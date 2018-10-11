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понедельник, 15 октября 2018 20:23

Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания

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Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Алексей Ковжун: чиновники не выполняют обещания, потому что думают, что система работает Фото: Сергей Старостенко

Чиновники не выполняют обещания, потому что думают, что система работает.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политтехнолог Алексей Ковжун.

"Ты приходишь работать начальником. Сам очень хороший, но потом оказывается, что все не так, как ты себе представлял. Это когда начальник думает, что всем управляет. Ему это так подает окружения, поэтому живет в виртуальном мире. А потом к нему приходят активисты и говорят, что столько убийств не раскрыто, дела никуда не двигаются, и что же ты, подлец, обещал. А он искренне обижается. Ибо каждый день ходит на работу, работает честно, денег не берет. Все с ним соглашаются. А он просто не включен в процессы. И это большая проблема. Она решается не национализацией, а не посадка ами или карами. Она решается изменением культуры ", - говорит Ковжун.

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Политтехнолог уверен, что в коррупционной среде человек не имеет выбора.

"В 2005 году у меня впервые было ощущение, что мы победили. Тогда мой друг стал замминистра внутренних дел по посадке ментов. Он мне подарил большую мудрость. Любой предмет погруженный в бочку с солеными огурцами рано или поздно становится соленым огурцом. Когда столкнулся с этой системой, понял, что не сможет провести переаттестацию всех. Потому что для этого нужно определенное количество денег, которых нет и времени, которого тоже мало. Поэтому он сконцентрировался на посадке тех людей, на чьих руках есть кровь. Он по образованию кибернетик и профессиональный бюрократ. Понял, что ему в надо подать сигнал - сажать людей, занимавшихся убийствами, пытками. Сейчас живет в Лондоне и пишет программы. Приезжал сюда, когда победил Майдан и в Донецк. Сказал, что свою кровь на благо страны уже сдал и больше влезать не будет", - говорит Алексей Ковжун.

Полное интервью с Алексеем Ковжуном читайте в журнале "Країна" от 11 октября.

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