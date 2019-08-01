Экс-министра МВД времен Януковича вызвали на допрос в ГБР

ГБР вызвало на допрос Анатолия Могилева. Фото: sprotyv.info

Государственное бюро расследований вызывает на допрос бывшего министра внутренних дел времен Януковича, а теперь лидера партии "Независимость" Анатолия Могилева.

Эксминистра хотят допросить по делу об аннексии Крыма. Об этом сообщил сам Могилев в Facebook.

"В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению в деле аннексии Крыма. Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление - это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идет о бездеятельности первых лиц государства в период аннексии территории Украины", - написал он.

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Лидер партии "Независимость" генерал-полковник милиции Анатолий Могилев хочет провести аудит средств, выделенных из бюджета Украины на реформу полиции. Также политик намерен добиваться ревизии средств, предоставленных западными донорами для реформы системы МВД.