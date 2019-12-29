Экс-беркутовцев привезли на место обмена пленными

Экс-беркутовцев доставили на КПВВ Майорское. Фото: ТСН

Пять экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстреле людей на улице Институтской 20 февраля 2014, уже привезли на место обмена пленными.

Бывшие спецназовцы приехали на КПВВ Майорское и сейчас находятся в автобусах. Об этом рассказал адвокат Игорь Варфоломеев в комментарии "Громадському".

"Они сидят в автобусе сейчас на обмене", - сказал он.

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Группа активистов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находились трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев. Люди дежурили там всю ночь и остаются до сих пор. Несмотря на это экс-беркутовцев все же вывезли из СИЗО для участия в обмене.