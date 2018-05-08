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вторник, 08 мая 2018 11:50

"Экологическое образование может изменить будущее" - старшеклассники предложили перерабатывать отходы в удобрения прямо в школе

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В украинских школах будут перерабатывать пищевые отходы в полезное удобрение. Такая идея возникла у учащихся школы №17 Никиты Шульги и Софии Борисюк, которые заметили, что в столовой ежедневно на свалку уходит много отходов.

  Всеукраинский проект "Компола" только в этом году охватит 200 школ по всей Украине
Всеукраинский проект "Компола" только в этом году охватит 200 школ по всей Украине

"Я увидел, как много органики в школе просто выбрасывается, хотя может стать удобрением. На краудфандинговий платформе мы быстро собрали деньги на первый компостер, который получили в декабре прошлого года и установили в нашей школе", - рассказывает Никита Шульга. Компостом, который школа уже получила, подкормили столичные дерева.

Неравнодушие детей в конце концов вылилось в масштабный всеукраинский проект "Компола", который поддерживают Минэкологии, Минобразования и общественная организация "Украина без мусора" - только в этом году проект охватит 200 школ по всей Украине.

  Всеукраинский проект "Компола" только в этом году охватит 200 школ по всей Украине
Всеукраинский проект "Компола" только в этом году охватит 200 школ по всей Украине

Школьники школ-победительниц готовы брать на себя заботу о том, чтобы компостер регулярно наполнялся пищевыми отходами, чтобы черви, которые перерабатывают эти отходы в удобрение, получали именно те типы остатков пищи, которые они смогут переработать, готовы питать дерева образованным удобрением.

  Всеукраинский проект "Компола" только в этом году охватит 200 школ по всей Украине
Всеукраинский проект "Компола" только в этом году охватит 200 школ по всей Украине

"Украина без мусора" поддерживает проекты, направленные на изменение поведения человека по отношению к отходам. Особенно, если это образовательные проекты, связанные с молодежью. Мне нравится, что этот проект инициировала молодежь, дети. Меньше органики на свалках - меньше метана в воздухе и пожаров на полигонах. Нет органики в помойках - вторсырье становится более привлекательной для тех, кто отбирает ценные ресурсы, ведь бумага или пластик уже не загрязняются", - говорит председатель ОО "Украина без мусора" Евгения Аратовська. "Впрочем, "Компола" - это только часть огромного образовательного проекта по сортировке и переработке отходов, который мы воплощаем при поддержке Фонда Кока-Кола", - подчеркивает она.

  Всеукраинский проект "Компола" только в этом году охватит 200 школ по всей Украине
Всеукраинский проект "Компола" только в этом году охватит 200 школ по всей Украине

По словам Остапа Семерака, органические отходы до сих пор составляют значительный процент украинских свалок. И преобразование таких отходов в удобрение давно успешно работает в мире. "Это доступный и малозатратный механизм. Было бы правильно, чтобы компостеры были бы установлены во всех школах", - сказал министр.

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