Экологическое бедствие может лишить воды целый район Запорожской области

Фото: УНИАН

Какой была уходящая неделя предлагаем вспомнить в фотоподборкеGazeta.ua.

27 апреля львовские семьи героев Небесной сотни собрались в помещении облсовета, чтобы изготовить к Пасхе писанки. Ими потом украсят мемориал Героев во Львове.

Автор: УНИАН Мастер-класс по изготовлению пасхальных писанок состоялся во Львове

Японская вишня - сакура - высажена вдоль дороги от площади Дружбы народов до перекрестка с Собранецкой в Ужгороде. Ежегодно цветение этих деревьев привлекает в город десятки тысяч туристов. Из-за холодной весны 2021-го сакуры зацвели несколько позже, говорят горожане.

Автор: УНИАН Туристы фотографируются на фоне сакур в Ужгороде 28 апреля

1000 куличей, купленных на пожертвования церкви, передали представителям Минобороны. Пасхальный хлеб освятил митрополит Эпифаний. Куличи доставили военным, которые защищают Украину на Донбассе.

Автор: Getty Images Митрополит Эпифаний освящает пасхи у Михайловского собора в Киеве 26 апреля. Их повезут на фронт

27 апреля состоялось пленарное заседание Верховной Рады. Депутаты приняли во втором чтении законопроект о поэтапном внедрении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. Также отклонили постановление об ответственности Кабмина и Министерства здравоохранения за срыв вакцинации.

Автор: Getty Images Народные депутаты голосуют в Раде с помощью сенсорной кнопки. Она должна помочь искоренить "кнопкодавство"

Экологическую катастрофу в Степногорске Запорожской области пытается предупредить местное общество. С шахты, где добывали марганцевую руду недалеко от поселка, частные предприниматели намерены вырезать металлоконструкции. Это может привести к отравлению грунтовых вод.

Шахтный комплекс сейчас находится на балансе ЗАО "Стептехсервис", учредителями которого является донецкая фирма "Визави" и "Запорожский завод ферросплавов". Из-за долгов предприятия на его имущество наложен судебный арест, а в 2014 году через аукцион началась распродажа отдельных объектов промплощадки и строительных материалов частным лицам.

"Неустановленные люди планируют удалить из "тел" шахт металлические конструкции - тюбинги, что в дальнейшем может привести к разрушению шахтных стволов и создать предпосылки неконтролируемого попадания в водоносных горизонтов вредных веществ, - говорит председатель Степногорской ОТГ Ирина Кондратюк. - Это уже угрожает экологии. Когда строили стволы, а у нас почва движется, их делали сухой заморозкой. То есть замораживали грунт, потом делали тюбинги, а затем его размораживали, чтобы почва не просела. А если металл вытянуть, это будет катастрофа ".

Шахты консервировали путем затопления - это так называемая "мокрая" консервация, примитивный и опасный с точки зрения экологии метод. В этом году срок консервации по нормам истекает. По словам Ирины Кондратюк, коммуникации с нынешними владельцами оборудования шахт у поселкового совета нет, а дальнейшие работы по возможному демонтажу внутреннего крепления шахтных стволов будут проводиться вопреки приказу Министерства социальной политики.

Временно исполняющий обязанности директора Департамента по вопросам гражданской защиты населения Запорожской ОГА Андрей Булавинов поручил профильным службам исследовать качество воды подземных источников в районе шахтного комплекса и предложить решение сложившейся ситуации.

Автор: Getty Images Председатель Степногорске ОТГ Ирина Кондратюк (слева) показывает вход в заброшенную марганцевую шахту. 26 апреля. Сооружение без охраны и забора - попасть туда может любой

Несколько сотен человек собрались в центре Киева на Марш в честь дивизии СС "Галичина" 28 апреля. Акция стартовала на столичной площади Арсенальная. Участники, выкрикивая патриотические лозунги, двинулись к площади Независимости. В марше участвуют Общество будущего, Правый сектор, ВО Свобода, внуки ветеранов дивизии СС "Галичина", союза ветеранов АТО, инициатива Ukrainian military Honor. Цель марша - почтить память добровольцев, которые в 1943 году записались в армию с целью получить обучение, оружие и не допустить возвращения сталинских ужасов 1941 года на территорию Западной Украины.

Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской.

Автор: Getty Images Участники марша несут таблички с изображением золотого льва на голубом фоне - символа дивизии СС "Галичина"

У виноградарей Закарпатья из-за холодной и влажной весны прибавилось работы. Спасают растения от черной пятнистости, которая есть практически на всех виноградниках в виде черных точек на лозе. Это специфическая болезнь наносит больше вреда в затяжную влажную погоду. Агрономы делают обмывку виноградных кустов.

Автор: Getty Images Трактор опрыскивает виноградные лозы от черной пятнистости раствором медного и железного купороса в Завидово Мукачевского района Закарпатской области 28 апреля