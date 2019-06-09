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воскресенье, 09 июня 2019 20:31

Экологи выясняют масштабы загрязнения реки Рось

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Экологи выясняют масштабы загрязнения реки Рось
Специалисты взяли пробы воды из реки Рось. Фото: Сognita

Экологи выясняют возможную зону поражения ядохимикатом "Нуралы В", который попал в реку Рось.

Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщил начальник управления экологического контроля государственной экологической инспекции Центрального округа Александр Позняков.

Специалисты взяли пробы воды, чтобы выяснить досталось ли вещество в Рось в Корсунском районе. Результаты станут известны 10 июня во время пресс конференции в Корсуни.

На период проведения анализов в реке запретили купаться и ловить рыбу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Загрязнение реки Рось: полиция открыла два производства

В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области произошла авария. Автомобиль, который транспортировал 1 т инсектицида "Нуралы B", перевернулся в приток реки Рось.

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