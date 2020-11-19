"Джозеф Байден хорошо знает Украину, будет требовать борьбы с коррупцией" - Чалый

Валерий Чалый: Украина должна бороться, чтобы на фоне других геополитических вызовов внимание США к нашей стране оставалось. Фото: reuters

Джозеф Байден выиграл президентские выборы в США. Будут суды, политические баталии. Однако Дональду Трампу придется освободить Белый дом.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Первое время кабинет нового президента будет фокусироваться на внутренних вопросах - борьбе с пандемией и экономике. Во внешней политике пойдет на сближение с Евросоюзом. Во время правления Дональда Трампа контакты между США и ЕС на высшем уровне усложнились.

Америка всегда будет защищать прежде всего свои интересы. Украина должна бороться, чтобы на фоне других геополитических вызовов внимание к нашему государству оставалась. Джозеф Байден хорошо знает Украину и политиков. Неоднократно акцентировал внимание на борьбе с коррупцией и реформах. Эти требования останутся обязательным условием нашего сближения с США", - объясняет эксперт.

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Нам нужна двухпартийная поддержка Соединенных Штатов - и республиканцев, и демократов, отмечает дипломат.

"Важна также конфигурация в Конгрессе. Сейчас получается, что верхняя палата - Сенат - останется за республиканцами. А нижнюю - Палату представителей - удержали демократы (Демократическая партия США сохранила большинство в Палате представителей Конгресса на выборах 3 ноября. - Gazeta.ua). Такой расклад комфортный для Украины", - добавляет он.

Полное интервью с Валерием Чалым читайте в журнале "Країна" от 19 ноября.

Джо Байден победил на президентских выборах в Соединенных Штатах. Получил 306 голосов выборщиков.