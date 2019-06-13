Дуда наградит украинца, который спас людей из горящей машины

Zaxid.net Польша: Анджей Дуда наградит украинца Андрея, который спас 4 человек из горящей машины

В Польше наградят украинца Андрея, который спасал людей из горящих машин в страшном ДТП вблизи города Щецин.

Вознаграждение может вручить сам президент Польши Анджей Дуда, сообщает телеканал polradio.

"Дело будет рассмотрено в Канцелярии президента, независимо от того, появится ли такой запрос", - сказал заместитель председателя Канцелярии президента Польши Павел Муха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Масштабная авария в Польше: украинец стал героем

Авария произошла на автомагистрали А6 в Щецине. Там столкнулись 10 машин. Украинец вышел из машины, взял огнетушитель и побежал к одному из автомобилей. В нем ехали 2 женщины и 2 детей. Их удалось вытащить.