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четверг, 13 июня 2019 11:05

Дуда наградит украинца, который спас людей из горящей машины

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Дуда наградит украинца, который спас людей из горящей машины
Zaxid.net Польша: Анджей Дуда наградит украинца Андрея, который спас 4 человек из горящей машины

В Польше наградят украинца Андрея, который спасал людей из горящих машин в страшном ДТП вблизи города Щецин.

Вознаграждение может вручить сам президент Польши Анджей Дуда, сообщает телеканал polradio.

"Дело будет рассмотрено в Канцелярии президента, независимо от того, появится ли такой запрос", - сказал заместитель председателя Канцелярии президента Польши Павел Муха.

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Авария произошла на автомагистрали А6 в Щецине. Там столкнулись 10 машин. Украинец вышел из машины, взял огнетушитель и побежал к одному из автомобилей. В нем ехали 2 женщины и 2 детей. Их удалось вытащить.

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Дата
13
июня

Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя

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Голосов: 39889
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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