Дождь и мокрый снег: погода на 15-16 декабря

15 и 16 декабря в Украине начнется ухудшение погоды. Ожидается пасмурная погода, местами дождь и мокрый снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В воскресенье местами пройдет дождь. В Карпатах и на севере Левобережья с мокрым снегом, лишь днем в западной части без осадков. В южных и центральных областях ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м / с, в Карпатах местами порывы 15-20 м / с.
Температура ночью будет колебаться от 0 до 5 ° тепла, днем 3-8 °; на юге ночью 2-7 °, днем 7-12 ° тепла; в Карпатах ночью 0-5 ° мороза, днем 0-3 ° тепла.
Дождливо завтра и в столице. Температура в Киеве ночью 2-4 ° тепла, днем воздух прогреется до 7 °.
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На понедельник, 16 декабря, дождь прогнозируют на востоке Украины. В остальных областях туман, но без осадков. Ветер юго-западный и юго-западный, 5-10 м / с.
Температура воздуха ночью от 2 ° мороза до 3 ° тепла, на юге и Прикарпатье местами до 7 ° тепла; днем 5-10 °, на западе и юге - 8-13 ° тепла. В Карпатах ночью от 4 ° мороза до 1 ° тепла, днем 2-7 ° тепла.
Существенных осадков не будет и в Киеве. Температура воздуха ночью 0-2 ° тепла, днем 6-8.
Погода в декабре и январе в Украине будет морозной и снежной. Потепление, которое царит сейчас будет кратковременным. После этого в страну придут сильные морозы и мощный снег.
6 декабря начнется второй потепление, оно продлится до 12-13 декабря. С 13-го числа и до конца декабря в Украине продержатся морозы, оттепелей не будет, сообщает народный синоптик Леонид Горбань
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