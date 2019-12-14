Дождь и мокрый снег: погода на 15-16 декабря

В Украине начнется ухудшение погоды Фото: ukrinform.ua

15 и 16 декабря в Украине начнется ухудшение погоды. Ожидается пасмурная погода, местами дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье местами пройдет дождь. В Карпатах и ​​на севере Левобережья с мокрым снегом, лишь днем ​​в западной части без осадков. В южных и центральных областях ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м / с, в Карпатах местами порывы 15-20 м / с.

Температура ночью будет колебаться от 0 до 5 ° тепла, днем ​​3-8 °; на юге ночью 2-7 °, днем ​​7-12 ° тепла; в Карпатах ночью 0-5 ° мороза, днем ​​0-3 ° тепла.

Дождливо завтра и в столице. Температура в Киеве ночью 2-4 ° тепла, днем ​​воздух прогреется до 7 °.

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На понедельник, 16 декабря, дождь прогнозируют на востоке Украины. В остальных областях туман, но без осадков. Ветер юго-западный и юго-западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью от 2 ° мороза до 3 ° тепла, на юге и Прикарпатье местами до 7 ° тепла; днем 5-10 °, на западе и юге - 8-13 ° тепла. В Карпатах ночью от 4 ° мороза до 1 ° тепла, днем ​​2-7 ° тепла.

Существенных осадков не будет и в Киеве. Температура воздуха ночью 0-2 ° тепла, днем ​​6-8.

Погода в декабре и январе в Украине будет морозной и снежной. Потепление, которое царит сейчас будет кратковременным. После этого в страну придут сильные морозы и мощный снег. 6 декабря начнется второй потепление, оно продлится до 12-13 декабря. С 13-го числа и до конца декабря в Украине продержатся морозы, оттепелей не будет, сообщает народный синоптик Леонид Горбань