"Дома жить нравится больше" - как реформируют интернаты на Тернопольщине

В стране в интернатных заведениях живет около 106 тыс детей. Лишь 7% из них - сироты. Остальные имеют как минимум одного из родителей. Правительственная программа деинституализации имеет целью сократить количество интернатов или переформатировать их в учебные заведения. Основная цель такой реформы - возвращение детей в свои семьи, а также экономия бюджета.

В течение 2016-2017 годов на интернаты было потрачено 15 млрд грн из бюджета, а еще около 500 млн поступило от благотворителей. 80% этих денег идет на коммунальные услуги и зарплату работников. Это означает, что больше финансируются не воспитанники, а заведения.

Для программы деинституализации выбрали 4 "пилотные" области, которые имеют реформировать учреждения до 2026 года. К ним вошли Тернопольская, Киевская, Черниговская и город Киев. Сейчас наиболее успешным кейсом по трансформации является Тернопольщина, за год они вернули в семьи 34% воспитанников интернатов. Финансируется проект из кредитных средств Всемирного банка.

Автор: Тарас Подолян Семья Шмикив около его дома

Автор: Тарас Подолян и.о. директора Збаражского интерната Наталья Саламанюк

Автор: Тарас Подолян главный корпус Збаражского санаторного интерната