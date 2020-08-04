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вторник, 04 августа 2020 15:45

"Дома жить нравится больше" - как реформируют интернаты на Тернопольщине

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В стране в интернатных заведениях живет около 106 тыс детей. Лишь 7% из них - сироты. Остальные имеют как минимум одного из родителей. Правительственная программа деинституализации имеет целью сократить количество интернатов или переформатировать их в учебные заведения. Основная цель такой реформы - возвращение детей в свои семьи, а также экономия бюджета.
В течение 2016-2017 годов на интернаты было потрачено 15 млрд грн из бюджета, а еще около 500 млн поступило от благотворителей. 80% этих денег идет на коммунальные услуги и зарплату работников. Это означает, что больше финансируются не воспитанники, а заведения.
Для программы деинституализации выбрали 4 "пилотные" области, которые имеют реформировать учреждения до 2026 года. К ним вошли Тернопольская, Киевская, Черниговская и город Киев. Сейчас наиболее успешным кейсом по трансформации является Тернопольщина, за год они вернули в семьи 34% воспитанников интернатов. Финансируется проект из кредитных средств Всемирного банка.

Автор: Тарас Подолян
  Семья Шмикив около его дома
Семья Шмикив около его дома

"Дома жить нравится больше, потому что приезжаешь - а здесь семья", - говорит 14-летний Даня. Он вместе с сестрой Катей учатся в санаторном интернате в Збараже с 2016 года. Заведение стало одним из 6 на Тернопольщине, которые изменятся в рамках реформы деинституализации. До 2026-го санаторка должна стать лицеем для 10-11 классов.
"Переходный период реформирования лицея будет продолжаться до 2024 года. В результате должно быть 4 десятых классов. Однако мы будем давать возможность доучиться тем ученикам, которые вступили сюда раньше. Но уже без ночевки", - рассказывает и.о. директора Наталья Саламанюк.
Семья Кати и Дани проживает в селе Мусорка Збаражского района. Их отец ведет домашнее хозяйство, мать работает секретаршей в сельском совете. Сейчас их дети учатся в интернате на дневной форме. Год назад родители приняли участие в программе трансформации интернатов.
"Есть школы и ближе, но знакомые рекомендовали именно эту. Сюда нам ехать 15 километров. У нас есть собственное авто. Детей отвожу или я, или человек. Значительно реже ездим на рейсовом автобусе. Назад забираем их в 5-6 часов вечера", - рассказывает мать Мария Шмик.

Автор: Тарас Подолян
  и.о. директора Збаражского интерната Наталья Саламанюк
и.о. директора Збаражского интерната Наталья Саламанюк

Семей с похожими жизненными обстоятельствами в этом интернате оказалось 50%. Половина этих учеников теперь не будут жить в заведении. Зато родителям предлагают альтернативу: бесплатное питание и группу продленного дня, или же перевестись на обучение в ближайшую школу. Однако 32 ребенка из неблагополучных семей все же остаются здесь на круглосуточном содержании. Такие случаи сложнее, поскольку требуют работы с проблемными семьями или устройством детей в приеме семьи. Если через некоторое время родители не наладят свое положение, то служба опеки будет рассматривать вариант лишения родительских прав. А после - усыновление детей другими семьями.
"Когда мы анализировали семьи, то оказалось, что в основном родители отдают детей в интернаты для получения социальных услуг. Хотя социальная функция не присуща интернатам. Причины у каждого разные. Некоторые ездили на заработки, в некоторых материальные затруднения, в некоторых случаях был буллинг в школе , а детям с инвалидностью вообще отказывали в обучении ", - говорит руководитель проекту по реформированию в Тернопольской области Владимир Кузьминский.

Автор: Тарас Подолян
  главный корпус Збаражского санаторного интерната
главный корпус Збаражского санаторного интерната

Для того, чтобы решать вопросы с проблемными семьями, в будущем отдельная территориальная община имеет нанять собственного социального работника. Такой человек сможет контролировать семейное положение, помогать с заполнением документов, устройством детей с инвалидностью в школы и оформлением социальных услуг.
"Гораздо легче решать ситуацию, когда она не входит в глухую ситуацию. Теперь для круглосуточного пребывания ребенка в интернате требуется разрешение органа опеки и попечительства. То есть все дети, которые будут попадать в такое заведение будут под постоянным контролем. Директора интернатов обязаны информировать о каждом питомца раз в 3 месяца. Органы опеки контролировать или забирают родители детей на выходные, а также не закончился пребывания в учреждении. Надеюсь, что местная власть будет обращать внимание на эти вопросы. Потому показатель качества общества - не только качественные дороги или брусчатка, но и те проблемы, которые не всегда видно. в частности, неблагополучные семьи ", - комментирует ситуацию начальник службы по делам детей Збаражской РГА Юрий Мархивка.

Автор: Христина БУЦКО
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04
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