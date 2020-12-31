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четверг, 31 декабря 2020 12:57

"Доченька "чернеет" по десять раз в день, реанимирую ее прибором" - мать умоляет о помощи

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2-летняя Эмилия Шелест из Черкасс имеет врожденную трахеостому - подозрение на паралич голосовых связок. Нужна операция за границей, потому что в ребенка есть врожденный порок сердца. Спасти девочку могут в клинике Израиля. На обследование, операцию, лечение и проживание полгода нужно $100 тыс.

Автор: предоставлено Инной Шелест
  2-летняя Эмилия Шелест из Черкасс имеет врожденную трахеостому - подозрение на паралич голосовых связок
2-летняя Эмилия Шелест из Черкасс имеет врожденную трахеостому - подозрение на паралич голосовых связок

"В 32 недели беременности у плода обнаружили проблемы с сердцем. До родов я лежала на сохранении. Эмилия родилась с тяжелым пороком сердца. С родильного дома нас перевели в реанимацию неонатального центра, потому что ребенок задыхался. В месяц ей поставили трахиостономичну. трубку и сказали, что так и будет с ней жить. В 11 месяцев сделали операцию на сердце. Но точный диагноз проблем с трахеей поставить не могут. От неспособности самостоятельно дышать, Эмилия иногда и по десять раз в день "чернеет", реанимирую дочь специальным прибором. Израильские врачи подозревают паралич голосовых связок. Говорят, что могут прооперировать. Тогда Эмилия будет самостоятельно дышать. Обследование, операция, реабилитация займет где-то полгода. Мы должны собрать 100 тысяч долларов. Надеемся только на неравнодушных людей. Ей не нужно дорогих игрушек, конфет, пусть ее подарком в этом году будет самое дорогое - здоровье. Просим помочь, для нас важна каждая гривна", - рассказала Gazeta.ua мать Инна Шелест.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 5168 7554 5562 6297, УкрСиббанка: 5354 3230 9257 3135, монобанк: 4441 1144 2356 1974 (Шелест Инна Владимировна).

Автор: Любовь КАРНАРУК
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