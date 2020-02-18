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вторник, 18 февраля 2020 17:38

"Доченька 4 раза была в коме", - переселенка из Донецкой области просит спасти ее ребенка

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9-летняя Алиса Исаева из Черкасс имеет диагноз краниостеноз, синдром Арнольда Киари, сколиоз позвоночника, контрактуру коленных и локтевых суставов, дисплазию обоих тазобедренных суставов, подвывих обеих бедренных костей. С трехмесячного возраста ей установили трахеостомическую трубку, которая нужна для многочисленных оперативных вмешательств. На очередную операцию нужно около 48 тыс. евро.

Автор: Наталья Исаева
  Алиса Исаева 4 раза была в коме
Алиса Исаева 4 раза была в коме

"Алиса сразу после рождения находилась в реанимации, потому что не могла самостоятельно дышать. В три месяца ей сделали операцию - краниостеноз. В четыре - поставили шунт для оттока в брюшную полость спинно-мозговой жидкости. Доченька четыре раза была в коме. Но мужественно все выдерживает. Научилась ходить, хотя и с помощью ходунков. Мы тоже не опускаем рук. Возим на реабилитации, массажи, различные обследования. Три года назад у Алисы начал прогрессировать сколиоз. Врачи говорят, градус прогрессирует и становится критическим. Надо срочная операция. Нам говорят, что у нас тяжелый случай, потому что ребенок имеет много сопутствующих заболеваний. Мы отправили документы в зарубежные клиники. В прошлом году в мае нам ответили из Германии. Одна из их клиник специализируется на детской нейрохирургии и ортопедии. Осенью там Алисе сделали операцию по декомпрессии задней черепной ямки. Оплатить операцию нам помогли неравнодушные люди. Этой весной Алисе планируют сделать реконструкцию позвоночника. Клиника выставила счет на сумму около 48 тысяч евро. Для нашей семьи это не реальная сумма. Мы переселенцы из Макеевки Донецкой области. В Черкассах снимаем жилье. Приходится очень не просто. Поэтому вынуждены вновь обращаться к людям, чтобы помогли нашей дочери стать такой, как и все ее ровесники", - рассказала Gazeta.ua мать Наталья Исаева.

Автор: Наталья Исаева
  Алиса Исаева 4 раза была в коме
Алиса Исаева 4 раза была в коме

Реквизиты для помощи:
Карта Приватбанка: 5168 7551 0882 7433 (Исаева Наталья Николаевна).

Автор: Любовь Карнарук
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