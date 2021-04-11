До плюс 23°: какой будет погода на следующей неделе

В воскресенье, 11 апреля, осадков не ожидается. Фото: kyiv.depo.ua

В воскресенье, 11 апреля, в Украине прогнозируют теплую погоду. Осадков не предвидится.

Сообщают в Украинском гидрометцентре.

"11 апреля переменная облачность. Без осадков. Ветер в юго-восточной части северо-восточный, 7-12 м/с, на остальной территории преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с". Ночью температура будет от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​14-19° тепла, в восточных областях и в Крыму 8-13°. В Карпатах предполагается ночью 3-6° мороза, днем ​​4-9° тепла.

В Киеве и Киевской области в воскресенье переменная облачность, без осадков. Ночью в столице 0-2° тепла, днем ​​14-16°. В области от 3° тепла до 2° мороза ночью и 12-17° тепла днем.

12-13 апреля, в понедельник и вторник в Украине сохранится сухая погода, лишь днем ​​13 апреля в западных областях кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью будет 3-8° тепла, днем ​​13-18°, в восточных областях 20-23°. В столичном регионе 12-13 апреля без существенных осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​13-18°.

14-15 апреля в Украине будет преобладать сухая погода, прогнозируют синоптики. В западных областях 14 апреля возможен умеренный дождь, 15 апреля - небольшой, в Карпатском регионе с мокрым снегом. Температура ночью 1-7°, днем ​​5-11°, в Карпатах ночью и днем ​​1-6° тепла.

На остальных территориях 14 апреля без существенных осадков, только днем ​​в Житомирской, Винницкой и Одесской умеренный дождь.

В Киеве 14 апреля без существенных осадков. 15 апреля ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 4-9°, днем 14 апреля 13-18°, 15 апреля 10-15°.

11 апреля в мире отмечают Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, а верующие чтят память священномученика Марка.