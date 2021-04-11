До плюс 23°: какой будет погода на следующей неделе

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 630
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 234
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 837
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2403
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 972
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 855
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2403
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1962
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 567
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 702
Фото
Все фото
5
8
5
5
3
Сумки и обувь, которые должны быть у каждой девушки в гардеробе - фото
Сумки и обувь, которые должны быть у каждой девушки в гардеробе - фото
Гигантская бамбуковая панда разлеглась на поляне и делает Селфи
Гигантская бамбуковая панда разлеглась на поляне и делает Селфи
Активистка обнажила грудь перед Берлускони. Femen основали общественную организацию
Активистка обнажила грудь перед Берлускони. Femen основали общественную организацию
По обнаженное тело - арест: где в мире могут наказать туристов
По обнаженное тело - арест: где в мире могут наказать туристов
В Украине впервые вертолет доставил пациентку в больницу
В Украине впервые вертолет доставил пациентку в больницу
Видео
Все видео
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Одиночество и 30 голодных котов: женщина 2 года не выходила из квартиры
Одиночество и 30 голодных котов: женщина 2 года не выходила из квартиры
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 756
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2403
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 666
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 441
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 540
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
воскресенье, 11 апреля 2021 09:58

До плюс 23°: какой будет погода на следующей неделе

  Комментировать
До плюс 23°: какой будет погода на следующей неделе
В воскресенье, 11 апреля, осадков не ожидается. Фото: kyiv.depo.ua

В воскресенье, 11 апреля, в Украине прогнозируют теплую погоду. Осадков не предвидится.

Сообщают в Украинском гидрометцентре.

"11 апреля переменная облачность. Без осадков. Ветер в юго-восточной части северо-восточный, 7-12 м/с, на остальной территории преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с". Ночью температура будет от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​14-19° тепла, в восточных областях и в Крыму 8-13°. В Карпатах предполагается ночью 3-6° мороза, днем ​​4-9° тепла.

В Киеве и Киевской области в воскресенье переменная облачность, без осадков. Ночью в столице 0-2° тепла, днем ​​14-16°. В области от 3° тепла до 2° мороза ночью и 12-17° тепла днем.

12-13 апреля, в понедельник и вторник в Украине сохранится сухая погода, лишь днем ​​13 апреля в западных областях кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью будет 3-8° тепла, днем ​​13-18°, в восточных областях 20-23°. В столичном регионе 12-13 апреля без существенных осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​13-18°.

14-15 апреля в Украине будет преобладать сухая погода, прогнозируют синоптики. В западных областях 14 апреля возможен умеренный дождь, 15 апреля - небольшой, в Карпатском регионе с мокрым снегом. Температура ночью 1-7°, днем ​​5-11°, в Карпатах ночью и днем ​​1-6° тепла.

На остальных территориях 14 апреля без существенных осадков, только днем ​​в Житомирской, Винницкой и Одесской умеренный дождь.

В Киеве 14 апреля без существенных осадков. 15 апреля ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 4-9°, днем 14 апреля 13-18°, 15 апреля 10-15°.

11 апреля в мире отмечают Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, а верующие чтят память священномученика Марка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «До плюс 23°: какой будет погода на следующей неделе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
апреля

"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков

В минском метро произошел теракт

Казнили выдающегося теоретика украинского танца

Убили 180 украинцев в селе

Впервые за более полувека встретились лидеры США и Кубы

Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"

Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

Самое читаемое
Голый бюст звезды &quot;Квартала&quot;, Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
Голый бюст звезды "Квартала", Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
12
 Просмотров: 22600
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
7
 Просмотров: 11448
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
24
 Просмотров: 9531
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
 Просмотров: 7246
Мать была на кухне: 15-летний подросток в гостях изнасиловал 2-летнюю девочку
Мать была на кухне: 15-летний подросток в гостях изнасиловал 2-летнюю девочку Просмотров: 4752
Общество
Сумки и обувь, которые должны быть у каждой девушки в гардеробе - фото
Сумки и обувь, которые должны быть у каждой девушки в гардеробе - фото
5
 Просмотров: 135
Встреча министров, снег в Ужгороде, вакцинация: самые интересные фото второй недели апреля
Встреча министров, снег в Ужгороде, вакцинация: самые интересные фото второй недели апреля
10
 Просмотров: 126
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса Просмотров: 90
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Коронавирус в Украине: где больше всего больных Просмотров: 720
Смотрите под ноги - медицинский гороскоп на 11 апреля
Смотрите под ноги - медицинский гороскоп на 11 апреля
 Просмотров: 144
Больше всего комментируют
29
Стерненко выпустили из СИЗО
4
Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"
4
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
3
В России разбился президентский самолет
3
Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин
Голосов: 55897
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть