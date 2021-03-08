Для туристов полностью открыты только пять стран

Из 217 стран и территорий, полностью открытыми для посещения туристами из-за границы остаются лишь пять.
Всемирная туристическая организация проанализировала ситуацию с эпидемиологическими ограничениями в мире, соответствующий отчет был обнародован организацией.
Среди стран, в которых нет ограничений для туристов оказались:
Албания;
Доминиканская Республика;
Коста-Рика;
Северная Македония;
Танзания.
69 стран и территорий на сегодня полностью закрыты для путешественников из-за рубежа. Более половины из них в таком состоянии находятся более 40 недель.
78 стран и территорий пускают к себе лишь определенные категории иностранцев.
Еще 70 для посещения требуют тестирования или прохождения карантина.
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Всемирная организация здравоохранения выступила против плана Еврокомиссии ввести "цифровые зеленые паспорта вакцинации".
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