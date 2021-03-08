Для туристов полностью открыты только пять стран

Назвали страны, открытые для туристов. Фото: Reuters

Из 217 стран и территорий, полностью открытыми для посещения туристами из-за границы остаются лишь пять.

Всемирная туристическая организация проанализировала ситуацию с эпидемиологическими ограничениями в мире, соответствующий отчет был обнародован организацией.

Среди стран, в которых нет ограничений для туристов оказались:

Албания;

Доминиканская Республика;

Коста-Рика;

Северная Македония;

Танзания.

69 стран и территорий на сегодня полностью закрыты для путешественников из-за рубежа. Более половины из них в таком состоянии находятся более 40 недель.

78 стран и территорий пускают к себе лишь определенные категории иностранцев.

Еще 70 для посещения требуют тестирования или прохождения карантина.

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