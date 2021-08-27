Для девочек - целомудрие, для мальчиков - аскетизм: в библиотеки закупают сексистскую книгу

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В украинские библиотеки начали закупать книгу "Чтобы в 16 не было слишком поздно" Марины Ланге с сексистским содержанием.

Гендерный эксперт Николай Ябченко сообщил в Facebook, что всего планируют закупить 459 экземпляров книги за государственные средства.

"Как так? Так работал же экспертный совет! Даже три. Сначала человек без образования психолога и педагога становится психологом в лицее. Затем пишет книгу. А потом на средства налогоплательщиков это г... попадает в библиотеки", - написал он.

В книге даются советы о том, как вести себя родителям с детьми разного возраста и в зависимости от пола. Они вызвали негативную реакцию читателей.

"Девочки - это атмосфера. Качества девочки проявляются от того, какая вокруг нее аура. Мальчик - это достижение. О мальчике, как и о мужчине, говорят не состояние или слова, а только действия и поступки", - говорится в книге.

Ланге пишет, что девочек нельзя учить давать сдачи, иначе это приведет к домашнему насилию.

"К чему в будущем приведет такая стратегия? К провокации бытового насилия. Эти 150 см в юбке по привычке будут бросаться на мужчину. Девочка должна вести себя так, чтобы у мальчишек даже мысль не возникала ее обидеть", - пишет она.

Ябченко сообщил, что у Ланге нет диплома психолога.

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"У нее диплом магистра по рынкам. Высшая школа практической психологии - это частная контора из российского Краснодара, которая проводит повышение квалификации. Возникает вопрос: на каком основании она работает психологом в двух учебных заведениях?", - отметил он.

Полтавского священника ПЦУ и депутата от "Европейской солидарности" Александра Дедюхина наказали за резкие высказывания об абортах. На днях в Facebook он назвал недоразвитыми тех, кто требует права распоряжаться своим телом.