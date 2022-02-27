Диверсанты минуют железнодорожные пути внутри Украины

Если вы обнаружите следы свежего щебня у железной дороги – обязательно сообщите силовые структуры – Центр противодействия дезинформации. Фото: t.me/Segodnya_life

Диверсанты стали минировать железнодорожные пути внутри Украины.

В частности, на станции Знаменка, Кировоградщина, в 10:40 железнодорожники обнаружили на пути приемно-отправительного парка подозрительное место, присыпанное свежим щебнем. Движение по пути закрыто, работает полиция, передает "Сегодня".

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"Обратите внимание на свежий щебень возле путей! Это признак того, что это место может быть заминировано. Ни в коем случае не подходите к таким местам и сразу срочно сообщайте полиции или СБУ, Нацгвардии, ВСУ и работникам железной дороги.

Если вы обнаружите следы свежего щебня у железной дороги – обязательно сообщите силовые структуры (полиция, СБУ, Нацгвардия, ВСУ) или работники железной дороги", - сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

27 февраля ВСУ и терроборона уничтожили боевую колонну оккупантов, маркированную буквой V. Украинские защитники смогли остановить колонну и уничтожить. Опасных террористов обезвредили. Один из военных говорит, что колонна V – это кадыровцы.