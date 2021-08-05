Дешевые кредиты - появились новые льготы для переселенцев

5 августа закон подписал президент Владимир Зеленский. Фото: pixabay.com

Размер процентов по кредитам и займам ограничили для переселенцев.

Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Верховная Рада приняла документ 14 июля 2021, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Общая сумма процентов не должна превышать суммы процентов, которую начисляют в течение срока кредита, по минимальной ставке, определенной в договоре.

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Новый закон освобождает переселенцев от штрафа и других имущественных санкций. Задолженность должен перечислять кредитор. Для этого у него есть семь дней с момента письменного обращения от переселенца.

"Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение внутренне перемещенным лицом кредитных обязательств возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права", - пишут в сообщении.

В интервью телеканалу "Дом" Зеленский сказал, что жители Донбасса должны определиться с тем, кто они - украинцы или русские. Он предложил тем, кто хочет в Россию, уехать и искать место в РФ. Без Украины на этой территории цивилизации не будет, отметил президент. Зато в Госдуме РФ ответили, будто Украина никогда не войдет ни в ЕС, ни в НАТО.