День Ангела 6 июля. Оригинальные поздравления для именинников

Сегодня нужно обязательно попариться в бане и искупаться в реке. Фото: pixabay.com

Православная церковь 6 июля чтит память мученицы Агриппины. Во время идолопоклонства она выбрала христианский путь.

День Ангела сегодня отмечают Федор, Петр, Алексей и Александр.

Федор с древнегреческого означает "Божий дар". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликтов, не вступает в дружеские отношения с коллегами. Федоры - умелые хозяева. С женщинами они не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали правильный выбор.

Петр с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и другим творческим занятиям. В профессии всегда стремится к совершенству, поэтому работой над собой вырывается в лидеры. Имеет хорошие аналитические способности, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь имеют много требований. В частности, ценят верность и преданность.

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Имя Алексей походит от древнегреческого слова "алекс", означающего - "защищать". Эти мужчины всегда держат слово. Не любят пустые разговоры, а доводят все на деле. Алексей всегда стремится к совершенству. Достигает успехов в любом деле - производстве, науке, спорте, бизнесе.

Александр с греческого означает "защитник", "мужчина". Он всегда достигает цели, легко становится руководителем и лидером на работе. Это справедливые люди, которые отстаивают свои права. В общении с женщинами Александр внимательный и любит говорить комплименты.

Поздравления для Федора

Поздравляю тебя, Федор,

С праздником сегодня,

Пожеланиями добра

Этот день наполнен.

Я желаю, чтобы к цели

Шел ты сквозь преграды,

Пусть любовь с тобой идет

Всегда по жизни рядом.

Каждый день, чтоб приносил

Радость и удачу,

Чтобы все твои дороги,

Поздравления для Петра

Я искренне желаю, Петя,

Тебе всех благ, любви, достатка,

Тебе пускай успехи светят,

Чтоб шла лишь ввысь карьера гладко!

Здоров будь, Петр, не хворай,

Осуществляй мечты, все цели!

Жизнь превращай в прекрасный рай,

Чтоб радостно глаза блестели!

Поздравления для Алексея

Имя верно тебе дали,

Алексеем ведь назвали.

На работе и в семье

Доверяют все тебе.

Добр, спокоен и уверен.

И как друг давно проверен.

Защитишь, поможешь всем,

Нет у нас с тобой проблем.

От души мы поздравляем,

Счастья и любви желаем.

Пусть вокруг будут друзья

И счастливая семья.

Поздравления для Александра

Несравненный Александр,

Я желаю долгих лет,

Чтобы ездил на "феррари",

Кушал устрицы в обед.

Отдыхал чтоб на Багамах,

Расслаблялся в ресторанах,

Пусть мечты и все желания

Тебе будут по карману.

Силы будут пусть, здоровье,

Страсть гремучая кипит,

Путь к успеху и победам

Будет пусть всегда открыт.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.