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вторник, 29 июня 2021 03:01

День Ангела 29 июня. Как сегодня поздравить именинникив

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День Ангела 29 июня. Как сегодня поздравить именинникив
29 июня люди удобряли почву. Фото: pixabay.com

29 июня отмечают день святого чудотворца Тихона Аматундського. Святитель трудился над искоренением остатков язычества на Кипре.

Сегодня именины отмечают Михаил, Петр и Павел.

Имя Михаил походит от древнееврейского имени Микаэль и означает "равный", "подобный Богу". Он любит пунктуальность и порядок во всем. Имеет логический склад ума, быстро ориентируется в незнакомых обстоятельствах. Михаил будет хорошим руководителем или военнослужащим.

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Петр с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и другим творческим занятиям. В профессии всегда стремится к совершенству, поэтому работой над собой вырывается в лидеры. Имеет хорошие аналитические способности, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь имеют много требований. В частности, ценят верность и преданность.

Имя Павел с латинского означает "младший", "маленький". Мужчины с этим именем всегда помогают людям. Они отзывчивы и любят пофилософствовать. Им можно доверить свои тайны. На работе Павел трудолюбивый, выкладывается на полную силу, целеустремленный. В семейной жизни строит теплые и дружеские отношения.

Поздравления для Михаила

Имя Михаил тебе дано.
Очень верно выбрано оно:
Лучшие черты лишь подтверждает,
Ведь "подобный Богу" означает.

Всем тебя природа наградила:
Силой и умом не обделила,
Телом ты сложён как Аполлон,
Словно олимпийский чемпион.

Мы тебя душевно поздравляем,
Счастья тебе личного желаем,
Чтоб в карьере было продвижение,
А в семье - любовь и уважение.

Поздравления для Петра

Я искренне желаю, Петя,
Тебе всех благ, любви, достатка,
Тебе пускай успехи светят,
Чтоб шла лишь ввысь карьера гладко!

Здоров будь, Петр, не хворай,
Осуществляй мечты, все цели!
Жизнь превращай в прекрасный рай,
Чтоб радостно глаза блестели!

Поздравления для Павла

Паша, я желаю счастья,
Чтобы был здоров всегда,
Побеждал в любви и жизни,
Не грустил чтоб никогда.

Чтобы были с тобой рядом
Твои верные друзья,
И несла тепло и радость
Бесподобная семья.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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