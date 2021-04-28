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четверг, 29 апреля 2021 03:02

День Ангела 29 апреля - кто сегодня именинник

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День Ангела 29 апреля - кто сегодня именинник
В этом году на 29 апреля приходится Чистый Четверг. Фото: pixabay.com

29 апреля православные верующие почитают мучениц Агапию, Ирину и Хионию.

Они были родными сестрами и в 304 году пострадали за христианскую веру при императоре Диоклетиане.

В этом году на 29 апреля приходится Чистый Четверг - последний четверг перед Пасхой, когда верующие проводят очистительные обряды и идут в церковь каяться в грехах.

В этот день именины празднуют Леонид, Павел, Михаил, Ника, Ирина.

Леонид с древнегреческого означает "сын льва", "похожий на льва". Он сильный и бесстрашный, имеет стальные нервы и легкий нрав. От природы - уравновешенный, разбирается в женской психологии и имеет хорошую интуицию. Леонид никогда не покажет обиды и не выскажет недовольство. Эти мужчины легко находят общий язык с людьми, всегда доброжелательны. Они горды и самолюбивы, однако и доброжелательные и отзывчивые.

Имя Павел с латинского означает "младший", "маленький". Мужчины с этим именем всегда помогают людям. Они отзывчивы и любят пофилософствовать. Им можно доверить свои тайны. На работе Павел трудолюбивый, выкладывается на полную силу, целеустремленный. В семейной жизни строит теплые и дружеские отношения.

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Имя Михаил походит от древнееврейского имени Микаэль и означает "равный", "подобный Богу". Он любит пунктуальность и порядок во всем. Имеет логический склад ума, быстро ориентируется в незнакомых обстоятельствах. Михаил будет хорошим руководителем или военнослужащим.

Ника - из античной мифологии означает "победа". Это успешные женщины, которые достигают желаемого в любой сфере. Они мужественные и целеустремленные, честные и справедливые. Они помогают только тем, кто действительно в этом нуждается. В профессиональной жизни становятся лидерами. Они некорыстные, не любят лицемерия в людях.

Имя Ирина означает "мир", "покой". Оно походит из древнегреческой мифологии. Это чувствительные и эмоциональные женщины, ответственно относятся к чьим-то просьбам, помогают близким. Но если Ирину обидели, то она всегда сможет за себя постоять. Она коммуникабельный и общительный человек. В профессии всегда получает желаемое.

На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.

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