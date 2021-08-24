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вторник, 24 августа 2021 03:02

День Ангела 24 августа. Кого сегодня поздравлять с именинами

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День Ангела 24 августа. Кого сегодня поздравлять с именинами
Сегодня запрещено употреблять алкоголь. Фото: pinterest.com

24 августа православная церковь чтит память мученика Евпла. Он пострадал за веру в Христа.

День Ангела сегодня празднуют Александр, Василий и Федор.

Александр с греческого означает "защитник", "человек". Он всегда достигает цели, легко становится руководителем и лидером на работе. Это справедливые люди, которые отстаивают свои права. В общении с женщинами Александр внимательный и любит говорить комплименты.

Имя Василий с древнегреческого означает "царский", "царственный". Это общительные люди, которые с радостью будут проводить время в компании друзей за просмотром футбола или хоккея. Может конфликтовать с женой, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания. Обычно, принимают жену со всеми недостатками.

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Федор с древнегреческого означает "Божий дар". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликтов, не вступает в дружеские отношения с коллегами. С женщинами они не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали правильный выбор.

Поздравления для Александра

Желаю, Саша, чтобы ты
Всегда был счастлив, не болел,
Осуществлял свои мечты
И все, что хочется, имел!

Пускай любовь и доброта
Твою жизнь вечно наполняют!
Пускай же для тебя всегда
Удача и успех сияют!

Поздравления для Василия

Дорогой ты наш Василий,
Боевой, отважный, сильный,
Будь всегда на позитиве,
Как король, живи красиво!

В банке счёт пусть возрастёт,
Счастье в дверь твою войдёт,
Радость каждый день приносит,
И любовь заходит в гости!

Поздравления для Федора

Дорогой мой Федя, поздравляю!
В этот день хочу тебе я пожелать,
Чтоб любовь по жизни окружала,
Чтобы сердцу не пришлось скучать.

Пусть успехи яркою волною
Накрывают все заботы и дела.
Будет счастье пусть всегда с тобою,
Согревают блики нежного добра.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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