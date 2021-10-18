День Ангела 19 октября празднуют настойчивые мужчины

Православные верующие 19 октября уважают святого Фомы. Он был одним из 12 апостолов.
День Ангела сегодня празднуют Макар, Иван и Дмитрий.
Имя Макар в переводе с древнегреческого означает "блаженный", "счастливый". Эти мужчины упрямы и имеют изменчивое настроение. Они добрые и общительные. Имеют много друзей, однако из-за них часто попадают в неприятные ситуации. Любят, чтобы в семье было много детей. Первый брак может для Макара быть неудачным. Благодаря упрямству и целеустремленности добиваются желает.
С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть добрые и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.
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Происхождение имени Дмитрий связано с именем Деметры - богини земли и плодородия. Он капризен и непростой в общении. Упрямый и иногда может вспылить, если что-то идет не так. Однако Дмитрий настойчивый, умный и никогда не опускает руки в случае неудачи. Профессию лучше выбирать ту, в которой придется общаться с людьми. Дмитрий легко увлекается женщинами и не стесняется этого.
Поздравления для именинников:
Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.
Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!
***
Сегодня праздник у тебя, дай Бог, тебе хорошего здоровья и долгих лет жизни. Пусть в очаге твоем всегда присутствует покой, согретый счастьем, радостью, любовью. Что может быть еще прекраснее на свете! Желаю мира и счастья твоему дому и неба только с маленькими облачками над головой.
***
Наш именинник- преданный хранитель всех тайн своих друзей, и мы всегда их ему доверяем. Он - прекрасный муж и надежный спутник в жизни, и всегда хранит верность своей любимой жене. Желаем быть всегда надежным и любимым всеми. Да, хранит тебя Ангел-Хранитель.
***
Ангел небесный хранит нас на свете.
Ангел-хранитель у каждого свой.
Он за тебя в этой жизни в ответе,
Он охраняет и жизнь, и покой.
Может, ему не всегда удаётся
Беды людские рукой отвести.
Знай, что сегодня твой праздник начнётся,
Значит, сегодня должно повезти.
***
Пусть твой ангел-хранитель
От беды защищает,
Твое сердце молитвой
И мечтой наполняет,
В светлый праздник совместный
Я тебе пожелаю
Быть с душою прелестной,
Жить любовью бескрайней,
Как у ангела крылья,
Что невидимы людям,
Пусть над миром поднимут,
Озарив верой в чудо!
***
Имя ребенку дается родителями. Бог каждому назначает ангела-хранителя. С этого момента имя человека во многом определяет его судьбу. Важно содержать свое имя - этот "божественный код" - в чистоте духовной. И тогда ангел-хранитель будет благоволить и поддерживать человека. Счастья тебе, наш дорогой именинник!
На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.
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