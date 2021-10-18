День Ангела 19 октября празднуют настойчивые мужчины

19 октября надо подводить итоги. Фото: pinterest.com

Православные верующие 19 октября уважают святого Фомы. Он был одним из 12 апостолов.

День Ангела сегодня празднуют Макар, Иван и Дмитрий.

Имя Макар в переводе с древнегреческого означает "блаженный", "счастливый". Эти мужчины упрямы и имеют изменчивое настроение. Они добрые и общительные. Имеют много друзей, однако из-за них часто попадают в неприятные ситуации. Любят, чтобы в семье было много детей. Первый брак может для Макара быть неудачным. Благодаря упрямству и целеустремленности добиваются желает.

С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть добрые и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Турции провели литургию на украинском языке: видео

Происхождение имени Дмитрий связано с именем Деметры - богини земли и плодородия. Он капризен и непростой в общении. Упрямый и иногда может вспылить, если что-то идет не так. Однако Дмитрий настойчивый, умный и никогда не опускает руки в случае неудачи. Профессию лучше выбирать ту, в которой придется общаться с людьми. Дмитрий легко увлекается женщинами и не стесняется этого.

Поздравления для именинников:

Живи и помни: за плечами

Хранитель-Ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет Ангел твой!

***

Сегодня праздник у тебя, дай Бог, тебе хорошего здоровья и долгих лет жизни. Пусть в очаге твоем всегда присутствует покой, согретый счастьем, радостью, любовью. Что может быть еще прекраснее на свете! Желаю мира и счастья твоему дому и неба только с маленькими облачками над головой.

***

Наш именинник- преданный хранитель всех тайн своих друзей, и мы всегда их ему доверяем. Он - прекрасный муж и надежный спутник в жизни, и всегда хранит верность своей любимой жене. Желаем быть всегда надежным и любимым всеми. Да, хранит тебя Ангел-Хранитель.

***

Ангел небесный хранит нас на свете.

Ангел-хранитель у каждого свой.

Он за тебя в этой жизни в ответе,

Он охраняет и жизнь, и покой.

Может, ему не всегда удаётся

Беды людские рукой отвести.

Знай, что сегодня твой праздник начнётся,

Значит, сегодня должно повезти.

***

Пусть твой ангел-хранитель

От беды защищает,

Твое сердце молитвой

И мечтой наполняет,

В светлый праздник совместный

Я тебе пожелаю

Быть с душою прелестной,

Жить любовью бескрайней,

Как у ангела крылья,

Что невидимы людям,

Пусть над миром поднимут,

Озарив верой в чудо!

***

Имя ребенку дается родителями. Бог каждому назначает ангела-хранителя. С этого момента имя человека во многом определяет его судьбу. Важно содержать свое имя - этот "божественный код" - в чистоте духовной. И тогда ангел-хранитель будет благоволить и поддерживать человека. Счастья тебе, наш дорогой именинник!

На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.