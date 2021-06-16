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четверг, 17 июня 2021 03:02

День ангела 17 июня - как сегодня назвать ребенка

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День ангела 17 июня - как сегодня назвать ребенка
На Митрофана нужно обязательно удобрить землю. Фото: pinterest.com

17 июня православная церковь чтит память святителя Митрофана Константинопольского. Верующие называли святого Навозником.

День Ангела сегодня празднуют Иван, Петр, Софии и Мария.

С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть хорошие и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.

Петр с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и другим творческим занятиям. В профессии всегда стремится к совершенству, поэтому работой над собой вырывается в лидеры. Имеет хорошие аналитические способности, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь имеют много требований. В частности, ценят верность и преданность.

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София с древнегреческого означает "мудрость". Она нежная и добрая, но немного застенчивая с незнакомыми людьми. София сострадательная и способна прийти на помощь тому, кто в этом нуждается. Эти женщины боятся кого-то обидеть, в разговоре деликатно подбирают слова. В отношениях они яркие и страстные. Ищут надежных и заботливых мужчин.

Мария - женское имя библейского происхождения. Образовалось от Мириам - "горькая", "желанная", "беззаботная". Мария тяжело переживает негативные слова в ее адрес. Она старательная в учебе и упорна в работе. Любит чистоту и порядок во всем. Марии часто бывают одинокими, но все равно чувствуют себя гармонично. Они искренние и сочувствующие. Легко овладевают творческие профессии.

Поздравления для Ивана

Ты находчив, как герой
Славной, доброй сказки.
Даже скучною порой
В жизнь ты вносишь краски.
Пожелаем мы побед
Самых грандиозных!
Отмахнись рукой от бед
И проблем серьезных.

Поздравления для Петра

Петр милый, с днем рождения,
Счастлив и удачлив будь,
Силы будут пусть, здоровье,
Чтобы свой осилить путь.

Будь любимчиком фортуны,
Птицу счастья отыщи,
Пусть лишь яркие свершения
Поджидают впереди.

Поздравления для Софии

Для Софии поздравления
Пусть звучат со всех сторон,
Жизнь твою судьба наполнит
Пусть любовью и добром.

Даст душе твоей терпенья,
Мудростью пусть наградит,
В доме каждый уголочек
Пусть любовью осветит.

Добротою пусть судьба
Твое сердце наполняет,
И руки твоей, София,
Счастье пусть не отпускает.

Поздравления для Марии

Маша, Машенька, Мария,
Поздравления принимай,
С доброй, ласковой улыбкой
Каждый новый день встречай.

Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.

Вера даст тебе пусть силы,
Свет надежды пусть сияет,
И всю жизнь тебя, Мария,
Пусть любовь не покидает.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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