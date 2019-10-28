"Демонстрации борьбы с контрабандой не впечатлили" - Гончарук о таможне

Гончарук приехал в Черновцы. Фото: Depo.ua

Глава Кабмина Алексей Гончарук отметил, что помещения ГТС в Черновцах арендуется у лица, которое связывают с контрабандой, в связи с чем поручил найти новое здание.

Также Гончарук обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке с просьбой заменить руководителя областной прокуратуры.

"Не может при порядочном прокуроре в течение двух лет длиться система контрабанды", - сказал премьер.

Он также отметил другие проблемы, в частности недостаточное количество КПП и продолжающееся хищение денег на их строительство.

Гончарук поручил председателю Таможенной службы Нефедову в течение двух недель разработать стратегию развития таможенной инфраструктуры.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.