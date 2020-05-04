Дело Шеремета: Дугарь оставили под домашним арестом

Дугарь оставили под арестом. Фото: "Цензор.нет"

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда 4 мая рассмотрела апелляционную жалобу на меру пресечения Яны Дугарь.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 2 апреля 2020 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении, сообщает пресс служба суда.

Военную медсестру Яну Дугарь подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

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Шеремет погиб утром 20 июля 2016 в результате взрыва машины.

Подозреваемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ветеран АТО и музыканта 41-летний Андрей Антоненко и детский кардиохирург 40-летняя Юлия Кузьменко находятся в СИЗО с начала декабря прошлого года. Военная медсестра 26-летняя Яна Дугарь - под ночным домашним арестом. Антоненко, по версии следствия, был организатором группы по ликвидации Шеремета. Дугарь проводила разведку недалеко от места убийства, а Кузьменко привела в действие взрывчатку под автомобилем журналиста в июле 2016 года.