Дело "Роттердам+": суд снял арест с компьютерных доказательств

Соответствующее решение суд принял 21 августа. Фото: apcourtkiev.gov.ua

Киевский апелляционный суд отменил арест компьютеров, на которых были найдены доказательства фигурантов схемы "Роттердам +". Соответствующее решение приняли 21 августа, сообщают в Центре противодействия коррупции.

"Отменив арест, суд фактически забрал в НАБУ вещественное доказательство. Потому что на практике фигуранты дела, вернув себе компьютеры, смогут их почистить и уничтожить невыгодную им информацию. Зато, когда дело направят в суд для рассмотрения по существу, встанет вопрос исследования аутентичных носителей информации, но их уже скорее всего не будет ", - отметил юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

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Во время расследования дела "Роттердам +" детективы НАБУ еще в 2017 году провели обыски в НКРЕКП, где изъяли 5 компьютеров.

В компьютерной технике нашли переписку между фигурантами схемы "Роттердам +". Для сохранения этих вещественных доказательств, по ходатайству НАБУ, Соломенский суд Киева наложил на них арест.

В САП тогда заявили, что в письмах говорилось о планах фигурантов включить в формулу "Роттердам +" расходы, которые не планировалось осуществлять, чтобы увеличить цену на электроэнергию.

8 августа детективы НАБУ по делу "Роттердам +" сообщили о подозрении шести лицам. В частности, Дмитрию Вовку, который в 2014-2018 годах возглавлял НКРЕКП, и Владимиру Бутовскому, который в это время был начальником отдела управления энергорынка Нацкомиссии.