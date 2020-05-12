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вторник, 12 мая 2020 16:28

Дело об угрозах президенту: фигурантке не продлили меру пресечения

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Известный волонтер, народный депутат София Федина, которую обвиняют в угрозах президенту Зеленскому, рассказала о своем судебном деле.

На своей странице в Facebook она сообщила, что суд не продлил ей меру пресечения в виде личного обязательства.

"Итак, итоги сегодняшнего цирка. Суд не продлил меру пресечения, поскольку сроки прошли. ГБР дало бумагу, досудебное следствие завершено, и достаточно доказательств для обвинительного акта и передачи дела в суд. Следователь анонсировал ходатайство о новой мере пресечения - зачем? Он думает, что я в суд не приду?" - уточнила она.

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Также Федына рассказала, что судебное разбирательство по существу по закону должно состояться во Львове.

"Закрыть дело за отсутствием состава преступления они не захотели... поэтому ждите цирк, цирк, цирк. А я жду личных свидетельств потерпевшего в прямом эфире", - написала она.

Автор: Facebook/Sofiya Fedyna
  Софии Федине не продлили перу пресечения
Софии Федине не продлили перу пресечения
Автор: Facebook/Sofiya Fedyna
  Софии Федине не продлили перу пресечения
Софии Федине не продлили перу пресечения

Ранее с ветерана АТО, известного волонтера Маруси Зверобой, которую также подозревают в угрозах Владимиру Зеленскому, сняли все меры пресечения.

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