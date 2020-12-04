Дело Гандзюк: сообщили новые подробности

Суд продлил арест Мангер и Левину. Фото: Facebook

Днепровский районный суд Киева продлил содержание под стражей председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангер.

Содержание также продлили експомощнику депутата Алексею Левину до 1 февраля. Об этом сообщает УНН.

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"Суд постановил, в удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения Мангеру и Левину отказать. Ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей Мангера и Левина удовлетворить. Продлить содержание под стражей Мангеру до 1 февраля 2021 без определения размера залога. Продлить действие меры пресечения в виде содержания под стражей Левину до 1 февраля 2021 без определения размера залога", - отметила судья.

Игорь Павловский заключил сделку со следствием и дал показания по делу Екатерины Гандзюк относительно вероятных заказчика и организатора преступления - Владислава Мангера и Алексея Левина (Москаленко). 16 октября Приморский райсуд Одессы вынес ему приговор. Павловского признали виновным в сокрытии преступления. Присудили 2 года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком один год.