Дело Гандзюк: Мангера и Левина оставили в СИЗО

Суд продлил арест подозреваемым в организации убийства Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру и Алексею Левину до 15 мая 2021 года.

Продолжить мера пресечения требовала сторона обвинения. Об этом сообщает "Слово і діло".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство Гандзюк: осужденный Павловский вышел на свободу

Требование объяснили тем, что "Левин, и Мангер угрожали свидетелям, а если выйдут из-под стражи - смогут давить на них и бежать за границу".

Нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошел летом 2018 вблизи ее дома в Херсоне. Девушку облили концентрированной серной кислотой. Через несколько месяцев она умерла в больнице.

Правоохранители подозревают в организации нападения Алексея Левина, которое он, вероятно, совершил по заказу Владислава Мангера.