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понедельник, 17 августа 2020 20:39

Дела Майдана: экс-следователя милиции будут судить за преследование протестующих

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Дела Майдана: экс-следователя милиции будут судить за преследование протестующих
Бывший милиционер составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста без всяких оснований. Фото: Reuters

Бывшего следователя милиции будут судить за преследование протестующих, а в отношении другого милиционера - завершено расследование.

Об этом сообщает пресс служба Офиса Генпрокурора.

"... завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении действующего адвоката - бывшего следователя районного управления Главного управления МВД Украины в Киеве", - сказано в сообщении.

Так, подозреваемому инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов; злоупотребление служебным положением; служебный подлог; заведомо незаконное задержание; а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины).

Как отмечается, 21 января 2014 бывший милиционер с целью препятствования акциям протеста, при отсутствии каких-либо доказательств незаконно задержал за якобы массовые беспорядки, составил и подписал сообщение о подозрении участнику акций протеста.

"Следователь обратился к служебного подлога и в дальнейшем подал в районный суд г.. Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое судом было противоправно удовлетворено", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что в отношении другого бывшего старшего следователя одного из районных управлений Главного управления МВД Украины в Киеве в суд направили обвинительное заключение.

По данным следствия, в течение февраля 2014 он составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста без всяких оснований.

"Также правоохранитель подал в суд ходатайство об избрании в отношении этих заведомо невиновных лиц меры пресечения в виде содержания под стражей. Эти ходатайства также противоправно были удовлетворены судом", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в суд направили обвинительное заключение в отношении бывшего милиционера батальона милиции особого назначения "Беркут", подозреваемого в ложных показаниях об участии активиста в массовых беспорядках.

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Дата
17
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