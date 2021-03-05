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пятница, 05 марта 2021 18:43

Действуют новые правила перевозки детей в авто - что нужно знать
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Новые правила перевозки детей в транспорте.
Фото: t.me/oleksiihoncharenko
Новые правила перевозки детей в транспорте.
Новые правила перевозки детей в транспорте.

В Украине вступили в силу новые правила дорожного движения по перевозке детей в автомобиле.

Постановление принял Кабмин 24 февраля. Согласно новым условиям для детей ростом до 1,45 м надо обязательно иметь удерживающие системы. Ранее это требование было связано с возрастом ребенка, сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в Facebook.

"Детская удерживающая система - устройство, способное удержать ребенка в сидячем или наклонном положении, которая в случае столкновения или резкого торможения транспортного средства уменьшает опасность травмирования ребенка, который в нем находится, путем ограничения подвижности его тела", - объясняет Билошицкий.

Однако исключением является перевозка в транспортных средствах, осуществляющих регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки. Также удерживающие системы не обязательны для автомобилей бригад экстренной медицинской помощи, оперативных транспортных средств Минобороны, МВД, Национальной полиции, ДСНС, Госпогранслужбы, Службы безопасности, Управления государственной охраны во время выполнения ими неотложного служебного задания.

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Удерживающие системы должны соответствовать массе и росту ребенка, который в ней перевозится. Использовать их можно в транспортных средствах с оборудованными механизмами соединения или ремнями безопасности.

Перевозить ребенка запрещается на передних сиденьях, кроме случая использования систем, которые устанавливаются против направления движения с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности.

"Не стоит забывать, что использование детских удерживающих систем - это не только пассивная безопасность вашего ребенка, его жизнь и здоровье, но и вероятность того, что в случае ДТП он останется живым или получит менее серьезные травмы", - написал Билошицкий.

Штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 510 грн, а за повторное в течение года - 850 грн.

С 2022 планируют ввести обязательный технический осмотр транспортных средств в Украине. Новые правила будут вводить постепенно.

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05
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