Данилюк показал свой дом под Киевом

Данилюк показал журналистам свой дом. Фото: скриншот

Секретарь СНБО Александр Данилюк показал журналистам свой дом под Киевом.

Дом на 300 квадратных метров, обустроен в британском стиле. Расположен в селе Вишенки возле Киева. Об этом сообщает "ТСН".

В то же время жена политика Ольга, с которой они в браке уже 20 лет, озвучила свои к нему претензии. Женщина жалуется, что мужа она обычно видит дома после двенадцатого часа ночи и в семь утра.

"Он не занимается домом вообще", - отметила она.

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"Я здесь гость. Все, что здесь сделано, сделано моей женой. И я это никогда не поддерживал, говорил, что "Оля, не надо обращать внимание на условия", а затем говорил "спасибо", - добавил Данилюк.

Диваны и камин Данилюки привезли в Киевскую область из Великобритании.

Как известно, британское гражданство имеет Ольга и их с Александром сына, Ричард и Владимир. Старший из мальчиков учится в престижном английском Winchester College. Обучение там стоит более 40 тыс. долларов в год. Однако Данилюк утверждает, что сын получил от заведения полное финансирование, так как "уникальный".

"Сейчас представляет Великобританию в олимпийской команде по химии", - рассказал политик.

На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции появилась декларация президента Владимира Зеленского о доходах за прошлый год. В ней он указал квартиру в Великобритании, имение в Италии и 5 гостиничных номеров в Грузии.